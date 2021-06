bLuNdEr llega con videoclip de su tema Cuando tú te vas

La banda de rock venezolana bLuNdEr saca a la luz videoclip de su temaCuando tú te vas, un corto animado con influencias del Animé.

BLuNdEr se formó a mediados del año 2010, en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela, liderada por Daniel Gálvez, voz y guitarra, creador del proyecto, junto a Carlos Miguel Rodríguez, guitarra lead, juntos encontraron el sonido de la banda mezclando diferentes influencias del Grunge, Hip Hop, Funk y Rock, en el año 2012 deciden grabar lo que sería su primer sencillo Never Know, producido por Jean de Oliveira (Candy66), luego en 2014 un segundo sencillo Ansisoma , ambos forman parte del EP de 6 canciones titulado No Puedes Regresar, un recopilatorio a través de los años que muestra distintas facetas y etapas de la banda.

El videoclip de este nuevo tema, muestra un corto animado con influencias del Animé, el cual fue un trabajo que realizó la agrupación en conjunto con Ronald Pineda (ilustración, animación y montaje), para crear esta pieza audiovisual.“Disfrutamos mucho todo el proceso de crear esta pieza visual, nos sentimos orgullosos del resultado final y estamos ansiosos porque puedan verlo” agregó bLuNdEr.

