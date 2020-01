BOD actualiza sus montos en Pago Express

El BOD Banco Universal busca a diario ofrecer las mejores alternativas en sus productos y servicios para así asegurar la satisfacción de sus clientes, es por eso que ha incrementado el monto diario de transferencias mediante su aplicación Pago Express BOD y en sus versiones APP y SMS.

Mediante la aplicación de pago móvil interbancario Pago Express BOD se podrá realizar la operación por un monto máximo diario de Bs. 2.500.000,00, mientras que en su modalidad SMS será por un monto máximo diario de Bs. 500.000,00. El monto permitido para Pago Express Comercio se mantiene por Bs. 5.000.000,00.

Para ajustar estos nuevos montos el cliente debe ingresar a través de la Banca Digital BOD, ingresando en el menú de opciones, haciendo clic en “Solicitudes”, luego en “Servicios BOD” y luego en “Pago Express BOD”.

De cara al 2020, el BOD continuará brindando a sus usuarios una experiencia de calidad, poniendo a disposición de sus clientes los canales digitales de pago, así como su Banca Digital BOD, para cumplir con las necesidades financieras de cada uno de sus clientes.

