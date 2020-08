BOD incorpora a Digitel en su plataforma de pago de servicios

Caracas, agosto 2020.- BOD Banco Universal, sigue facilitando la vida a sus clientes a través de opciones de servicios rápidas y seguras. Es así como incorpora en su plataforma digital a la operadora de telecomunicaciones, Digitel, para que sus clientes puedan pagar y recargar sus servicios de telefonía móvil a través de la Banca Digital BOD.

Es tan fácil como ingresar a la Banca Digital BOD desde la computadora o el navegador del dispositivo móvil y de inmediato estará recargando saldos o pagando facturas pendientes. Solo debe seguir una simple y sencilla ruta al

ingresar a la Banca Digital BOD:

Menú > Pagos y transferencias > Pagos y recargas.

De esta forma BOD suma un nuevo servicio y garantiza nuevas alianzas para facilitar la vida de sus clientes en la era digital y de la auto gestión.

BOD ratifica su compromiso de servicio y pone a disposición de sus clientes las plataformas digitales: Banca Digital BOD, versión web y aplicativo móvil, la herramienta de pago móvil interbancario Pago Express BOD, en sus modalidades APP, SMS y Pago Express Comercio; la red de cajeros automáticos y miles de

puntos de venta en todo el territorio nacional.

