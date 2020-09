BOD lazó el Modo Pago en moneda extranjera

CON BOD YA NO NECESITAS UNA CUENTA EN EL EXTRANJERO

PARA HACER PAGOS EN DIVISAS POR TUS COMPRAS

Caracas, septiembre 2020.- El BOD ha diseñado un ecosistema único de pagos y transferencias en moneda extranjera, que estará en constante evolución, por lo que el banco invita a sus clientes a ponerse en Modo Pago. De esta forma el BOD se dedica a atender las necesidades de sus clientes comerciales, naturales y jurídicos, respondiendo a las exigencias del mercado.

Modo Pago, un ecosistema de pagos y transferencias en moneda extranjera alojado en la plataforma digital web, garantizará la seguridad de las operaciones facilitando las transacciones entre personas naturales y jurídicas. Los clientes podrán movilizar fondos de una cuenta corriente electrónica, en Dólares o Euros, sin monto mínimo de apertura, a través de la Banca Digital BOD, próximamente en la APP BOD y con instrumentos de movilización como tarjeta de débito y billetera virtual. Con esta innovadora modalidad las personas podrán realizar sus pagos y transferencias en Dólares y Euros en tiempo real, sin necesidad de tener cuenta en el exterior o utilizar mecanismos alternos de pago.

BOD innova con el ecosistema de Modo Pago apoyando a sus clientes comerciales para que a través de una cuenta en moneda extranjera puedan recibir y hacer transferencias con un clic.

Este ecosistema de moneda extranjera para pagos y transferencias está disponible para todos los clientes BOD que ya son titulares de cuentas en moneda extranjera, pero también está a la disposición de potenciales clientes que ven en la entidad financiera su mejor opción para este nuevo esquema de pagos y operaciones.

Son más de 63 años asistiendo a sus clientes y ofreciéndoles la mejor asesoría financiera y, aun en medio de esta compleja situación, BOD no abandona su compromiso con sus clientes, con sus trabajadores y con Venezuela, y hace lo que mejor sabe hacer, innovar en productos y asegurar la operatividad y continuidad de sus servicios.

