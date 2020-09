BOD renovó el diseño de su sitio web.

BOD MUESTRA SU NUEVA IMAGEN EN LA WEB

Septiembre, 2020. – El BOD presenta su nueva página web, renovando su portal y dándole mayor dinamismo y sencillez, reflejando así que el Modo BOD, sinónimo de innovación, llegó para quedarse.

La nueva imagen de la página web del banco tiene nuevo diseño y contenido útil y eficiente de todos sus productos, servicios y beneficios, facilitando así el conocimiento de sus clientes sobre cada una de las soluciones financieras que ofrece.

Desde el nuevo portal del BOD, el cliente podrá realizar la preapertura de la cuenta de su interés, previamente registrándose en la plataforma de Registro de Clientes de BOD; hacer solicitudes de Puntos de Venta (POS) y conocer más sobre cada uno de los canales electrónicos, como la Banca Digital BOD y Pago Express BOD; y los canales de atención de los que dispone para la atención de sus requerimientos.

Por su parte, los clientes jurídicos encuentran su espacio donde podrán acceder a una amplia gama de contenido relacionado con servicios y soluciones de carácter integral que les brinda esta entidad.

El BOD Banco Universal responde así a la confianza depositada por sus clientes, quienes han acompañado al banco a lo largo de más de seis décadas de recorrido financiero y sólido compromiso con el desarrollo social y cultural del país.

¡Ingresa ya en www.bod.com.ve y ponte en Modo BOD!

En : Economía