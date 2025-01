Bolivia aún tiene terreno para cubrir en materia de infraestructura de Internet móvil

Una infografía de 5G Americas desarrollada con datos de ATT muestra que, si bien la Internet móvil bordea el 90% de la población, aún existen brechas a zanjar en materia de conectividad e infraestructura.

BUENOS AIRES, 14 de enero de 2025.- A mediados de 2024, las líneas móviles en Bolivia alcanzaron los 12,03 millones, según datos suministrados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) de Bolivia. Las cifras del regulador, que presentó esta información en un webinar organizado por 5G Americas en septiembre pasado, indicarían una penetración de aproximadamente el 108,8 por ciento, si se tiene en cuenta los datos preliminares más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) que estiman en 11,3 millones de habitantes a la población del país para el año 2024.

Según los números de ATT, 11,13 millones de líneas además cuentan con Internet móvil, es decir, el 92,5 por ciento del total de líneas móviles. Al observarse el crecimiento de líneas móviles y líneas con Internet móvil, se percibe en los últimos cuatro años una estabilización en el incremento de ambos servicios.

Pese a ello, aún parece haber espacio para el avance de las tecnologías y la reducción de algunas brechas. En primer lugar, los números de ATT evidencian una notoria diferencia entre la penetración de las líneas móviles por departamento, especialmente considerando si se trata de zonas rurales o urbanas. Mientras los departamentos con mayor población urbana, como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija exhibiendo niveles de penetración superiores al 100 por ciento —incluso con Oruro llegando al 132 por ciento—, la densidad del servicio está al 70 por ciento o por debajo en departamentos rurales como Pando, Potosí y Beni.

Cobertura

Los datos de cobertura de ATT revelan que existen en el país 20.163 radiobases, de las cuales el 56 por ciento corresponden a áreas urbanas y el 44 por ciento restante a zonas rurales. Pero la mayor disparidad se percibe al considerar las tecnologías: mientras las radiobases 2G GSM y 3G UMTS muestran números similares en áreas urbanas y rurales, existe una amplia brecha al examinar las celdas 4G LTE.

Mientras que en las áreas urbanas se pueden encontrar 4.946 radiobases 4G LTE (aproximadamente el 64 por ciento del total nacional con esta tecnología), en las áreas rurales se contabilizan tan sólo 2.780 radiobases, o el equivalente al 36 por ciento del total.

Esta disparidad de cobertura en 4G no se corresponde con las tecnologías anteriores, 2G y 3G, en las cuales el total de radiobases se distribuye casi equitativamente entre las áreas urbanas y rurales.

“Sin conectividad, no podemos hablar de transformación digital y para hablar de transformación digital y conectividad tenemos que hablar de despliegue de infraestructura. No solo con miras a desarrollar uno de los servicios más importantes que se da a un país o a un ciudadano, sino también por el componente integrador que implica la inclusión de nuevas tecnologías para el desarrollo en diferentes áreas de manera transversal de toda una economía, de toda una sociedad”, dijo durante su presentación Néstor Ríos, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia, ATT y también actual presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel).

FUENTE. 5G AMERICAS

Bolivia aún tiene terreno para cubrir en materia de infraestructura de Internet móvil was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí