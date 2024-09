Se acabó la pregunta ¿Bolsa de papel o de plástico? en los supermercados de California

La pregunta “¿Bolsa de papel o de plástico?” pronto será obsoleta en los supermercados de California, gracias a una nueva legislación firmada por el gobernador Gavin Newsom, que prohíbe el uso de todas las bolsas de plástico para compras.

Esta medida es un paso significativo hacia la protección del medio ambiente, ya que busca reducir la contaminación plástica que afecta a nuestros ecosistemas.

Aunque California ya había implementado restricciones sobre las bolsas de plástico delgadas, los consumidores aún podían optar por bolsas más gruesas, que se consideraban reutilizables y reciclables.

Sin embargo, la realidad es que muchas de estas bolsas terminaban en la basura. La nueva ley, que entrará en vigor en 2026, eliminará por completo las bolsas de plástico, y los consumidores que no lleven sus propias bolsas solo tendrán la opción de recibir una bolsa de papel.

La senadora Catherine Blakespear, defensora de esta iniciativa, destacó que el reciclaje y la reutilización de las bolsas de plástico no estaban funcionando como se esperaba. Un estudio estatal reveló que la cantidad de bolsas de plástico desechadas por persona aumentó de 3.6 kilogramos anuales en 2004 a 5 kilogramos en 2021.

Blakespear enfatizó que “estamos literalmente ahogando nuestro planeta con desechos plásticos”, subrayando la urgencia de esta problemática.

Oceana, una organización ambientalista, celebró la firma de esta ley, afirmando que protegerá la costa y la vida marina de California. Christy Leavitt, directora de la campaña de plásticos de Oceana, afirmó que esta prohibición posiciona a California como un líder en la lucha contra la crisis global de contaminación plástica.

Además, doce estados, incluido California, ya han implementado prohibiciones similares, y cientos de ciudades en 28 estados han seguido su ejemplo.

La legislación de California sobre bolsas de plástico fue aprobada inicialmente en 2014 y ratificada por los votantes en 2016, pero la nueva ley refuerza el compromiso del estado con la sostenibilidad y la salud ambiental.

La directora del Grupo de Investigación de Interés Público de California, Jenn Engstrom, señaló que las bolsas de plástico no solo contaminan el medio ambiente, sino que también se descomponen en microplásticos que amenazan nuestra salud y el agua potable.

Con esta nueva legislación, California finalmente da un paso decisivo hacia un futuro más limpio y sostenible, alineándose con la voluntad de sus ciudadanos de erradicar las bolsas de plástico de un solo uso.

