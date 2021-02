Bolsonaro admite que la hidroxicloroquina no sirve para curar el covid-19.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonario, admitió por primera vez este jueves que la hidroxicloroquina podría tener una eficacia «cero» para tratar el covid-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

«Puede que allá al frente digan que la opción (de la hidroxicloroquina) es cero, que es un placebo. Todo bien, paciencia, me disculpo, chao, por lo menos no maté a nadie», afirmó durante la intervención en vivo que realiza semanalmente en sus redes sociales.

Hasta ahora, el líder ultraderechista había sido un gran defensor del uso de este fármaco, indicado para tratar el paludismo, a pesar de que la comunidad científica no ha encontrado evidencia hasta la fecha de que sea útil para tratar el coronavirus. El político, incluso, se medicó con hidroxicloroquina cuando se contagió de covid-19, el pasado mes de julio, y la ha recomendado reiteradamente para este propósito.

La defensa de este medicamento por parte del presidente brasileño fue uno de los motivos que estuvo detrás de que dos de sus ministros de Sanidad abandonaran su cargo al estar en desacuerdo con las recomendaciones del mandatario.

F.RT

