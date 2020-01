Bombardeo de la embajada de EEUU en Bagdad deja varios heridos

Tres cohetes impactaron el pasado domingo, por primera vez directamente, en la embajada de Estados Unidos en Bagdad, mientras en todo Irak miles de manifestantes antigubernamentales desafiaban a las fuerzas de seguridad, que abrieron fuego, causando dos muertos.

En las últimas semanas la embajada de Estados Unidos, situada en la ultrasegura Zona Verde de Bagdad, y las bases iraquíes que albergan a soldados estadounidenses fueron blanco de ataques.

Ninguno de ellos ha sido reivindicado, pero Washington acusa a las milicias proiraníes.

El domingo un cohete se abatió sobre una cafetería de la embajada a la hora de la cena, y otros dos cayeron cerca, declaró a la AFP una fuente de los servicios de seguridad.

Al menos una persona resultó herida en el ataque, informó a la AFP un alto cargo iraquí que pidió el anonimato. Por el momento se desconoce si la víctima es estadounidense o un trabajador iraquí.

El primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi, lo calificó de “agresión” que podría “transformar Irak en una zona de guerra”.

En Washington, el departamento de Estado instó a Irak a “proteger las instalaciones diplomáticas” estadounidenses.

A finales de diciembre, un subcontratista estadounidense murió en un ataque con cohete contra una base que albergaba a soldados estadounidenses en el norte de Irak.

En : Noticias de Estados Unidos