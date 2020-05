Ingredientes de las Bombas de Chocolate:

3/4 tza. de harina de trigo

1 tza. de cacao en polvo

1 cdta. de sal y 1/2 cdta. de vainilla

3 huevos grandes

3/4 tza. y 2 cdas. de azúcar

350 grs. de mantequilla derretida y tibia

175 grs de chocolate semiamargo

Azúcar pulverizada para decorar

Preparación:

Con la ayuda de un adulto, precalienta el horno a 200°C. Engrasa ligeramente 12 moldes para muffins, para ello usa una toalla de papel o una brocha de cocina con aceite o mantequilla.

Cierne la harina y el cacao juntos, agrega la sal y colócalo en un tazón grande.

En un bol y con una batidora a velocidad media, coloca los huevos y el azúcar; batir hasta que la mezcla tome un color amarillo pálido, añade la vainilla. Baja la velocidad de la batidora y ve añadiendo más o menos un tercio de la mezcla de la harina y el cacao y luego parte de la mantequilla. Sigue alternando ambos hasta que hayas mezclado todo, agrega el chocolate semiamargo.

En los moldes que ya habías engrasado, vierte la mezcla a 3/4 partes del molde. Hornea de 20 a 25 minutos. Cuando veas la superficie de los pastelillos brillante, introduce un palillo y constata que sale limpio pero no seco.

Retira los moldes, déjalos reposando y al estar tibios desmóldalos con cuidado. Una vez fríos puedes rociarlos con el azúcar pulverizada y si quieres un postre más delicioso para mamá, sírvelos con helado de mantecado.

