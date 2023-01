Gobierno de Venezuela inicia entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación a sector público para Enero 2023.

Desde el miércoles 4 de enero de 2023 se comenzó la entrega del bono de Corresponsabilidad y Formación a trabajadores del sector público, a través del Carnet de la Patria.

MONTO A COBRAR.

De acuerdo al Canal Patria Digital el monto otorgado oscila entre

Los Bs. 550 o US$29,90

y

los Bs. 900 o US$48,92

al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) para el momento de publicar esta noticia.

Cabe acotar que el bono de «Corresponsabilidad y Formación» es una asignación «para algunos trabajadores de la administración pública» adscritos a Corpoelec, Ministerio de Energía Eléctrica, Presidencia, entre otras instituciones del Estado venezolano.

Como enterarse si recibió el Bono.

Dependiendo del monto a cobrar si usted en beneficiario recibirá un mensaje de texto similar a este.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 900 por concepto de bono de Corresponsabilidad y Formación».

Hace poco, el Gobierno arrancó 2023 con un aumento promedio de 60% en los montos de los bonos otorgados a través del Sistema Patria, donde hay más de 21 millones de personas registradas, según la información oficial, e informa los nuevos montos que recibirán los beneficiarios.

Los nuevos montos puede verlos aquí debajo: