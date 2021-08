Comienzan a depositar el Bono Generación de Oro será hasta el 21 de agosto

El blog Patria informó que la entrega se realizará de manera directa y gradual. La persona beneficiada recibirá el siguiente mensaje de notificación desde el número 3532 y por la aplicación veMonedero: «Somos un pueblo orgulloso de nuestros atletas que llegan triunfantes por haber cumplido con la mejor actuación olímpica del deporte venezolano».

El monto de este beneficio gubernamental es de 8.850.000 bolívares, equivalentes a 2,15 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela.

La Plataforma Patria recomendó a las personas que en su página están estas opciones disponibles:

Pago del servicios públicos Corpoelec, Cantv, Hidrológicas.

Recarga y Pago de Servicios Movilnet, Movistar y Digitel.

Pago de gasolina.

Participar en el Sistema de Intercambio.

Pago en comercios utilizando los puntos de venta BiopagoBDV.

Ahorrar en títulos de Oro Soberano.

CONSULTE AQUÍ TODO ACERCA DEL BONO MÁXIMA EFICIENCIA.

Bono Generación de Oro será hasta el 21 de agosto, Consulte el monto a cobrar was last modified: by

En: Gobierno