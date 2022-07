Bonos de la Patria que pagarán en Julio 2022

Bono Monto Gran Misión Hogares de la Patria Bs.7,36 a 27,60 Dr. José Gregorio Hernández Bs.13,80 Parto Humanizado Bs.18,40 Lactancia Materna Bs.18,40 100% Escolaridad Bs.9,20 Economía Familiar Bs.9,20 1er. Bono Especial 1X10 Bs.21,40 Movimiento Somos Venezuela (Estipendio) Bs.6,00 Economía Familiar Bs. 9,20 Chamba Juvenil (Estipendio) Bs.6,00 Amor Mayor bs. 130 (Click para Ver cronograma de pensiones del IVSS)