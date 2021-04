Boston Rex estrena VIDEO de “Burofax”

En marzo de 2021 Boston Rex nos mostró su nuevo single “Burofax”. El tema que inmediatamente comenzó a sonar en las radios venezolanas, prometió desde su lanzamiento que vendría junto a un video que hoy se hace notar en todas las redes sociales de este querido artista venezolano. Disponible desde ¡YA! en su canal de YouTube, el video de “Burofax”, llega cargado de la misma nostalgia que envuelve la canción.

Boston Rex, es uno de los músicos más destacados de su generación. Con un recorrido artístico envidiable y con fieles seguidores que lo han acompañado a lo largo de su carrera, este artista no para de generar canciones memorables. “Burofax”, su último single, le da la bienvenida a un video realizado por Luis Irán, quién al igual que Rex, pertenece a una generación de cantautores de gran prestigio en Venezuela.

El tema, colaboración con Mattia Medina [Charliepapa], se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Fue producido y grabado por Max Martínez y el mastering de Marcel Fernández. Además, cuenta con la batería, percusión, y sintetizador de Max Martínez, la guitarra eléctrica de Jesús Álvarez, los coros de Carlos Angola y el mismo Boston en el bajo y órgano.

El video de “Burofax” fue realizado por Luis Irán Reyes, Macca Studios, Miami, FL. USA. @maccastudios; concepto, edición y post producción también de Luis Irán Reyes @luisiran. Cámara e iluminación en Puerto La Cruz, Venezuela por Alexandra Álvarez, asistente de iluminación estuvo a cargo de Christian Betelli y la cámara Utah, USA por Mary Ana.

En palabras de Rex “Cuando contacté a Luis para hacer todo el arte del sencillo, también le comenté para ver si le gustaba la idea de hacer el video, para ese momento a mí no se me ocurría nada… como Luis es tan amigo mío conversamos largo y de allí comenzó a nacer la idea… Luego comenzamos a enviar nuestras imágenes viejas de shows, grabaciones, incluso nos grabamos en la actualidad, Mattia en Utah y yo en Puerto La Cruz desde mi casa…”

“Burofax”, es un tema muy personal, narra con añoranza el tiempo que pasó, pero con una aceptación del tiempo presente y futuro. Su video es en imágenes una continuación perfecta, una mezcla entre el pasado y el presente de estos artistas que se entrelazan por medio del arte.

Disfruta del NUEVO video de BOSTON REX “Burofax”, ingresando a https://www.youtube.com/watch?v=zIw_zXAyYJM y conecta con la música de uno de los mejores cantautores de nuestro país junto con el poderoso equipo de artistas que siempre lo acompañan.

