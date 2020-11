Por incidente Grave! Brasil a suspende ensayos clínicos de la vacuna china contra el COVID-19

Brasil a suspende ensayos clínicos de la vacuna china contra el COVID-19.

Un incidente grave obligó al regulador sanitario de Brasil a suspender los ensayos clínicos de la vacuna china contra el Covid-19, este incidente esta relacionado directamente con lo sucedido a uno de los voluntarios, al parecer tuvo una reacción a la inoculación de la potencial vacuna.

De acuerdo a la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), “se decidió interrumpir el ensayo clínico de la vacuna CoronaVac tras un incidente grave”, y esto habría sido a finales de Octubre de 2020.

De acuerdo al importante organismo brasileño este tipo de podrían ir desde una discapacidad grave hasta la muerte el inviduo voluntario, pasando por efectos secundarios fatales.

Este tipo de situaciones se dan cuando se intentan saltar el método científico para el desarrollo de vacunas, que ha funcionado hasta ahora para otras vacunas cómo la polio, etc. Esto implica que no se debe acelerar las pruebas clínicas en humanos antes de ser efectivas en primates.

