Brasil avanza en el desarrollo de la economía digital

El principal mercado de América Latina continúa su progreso hacia la digitalización de la economía. A lo largo del presente reporte se reflejan las iniciativas públicas y privadas que se llevaron adelante en diferentes sectores para preparar al país de cara a los desafíos tecnológicos, remarcando la importancia del acceso a banda ancha móvil.

BUENOS AIRES, 10 de junio de 2021 – Los beneficios de la economía digital pueden observarse en diferentes sectores de la economía, en las dependencias de las grandes empresas, dependencias del gobierno y los emprendedores, explica el reporte “Economía Digital en Brasil”, publicado por Brecha Cero, el portal de 5G Americas para América Latina y el Caribe.

En el reporte se reflejan diferentes experiencias de digitalización en ámbitos como el empleo, la productividad, los servicios públicos, el acceso a la información, la participación o el crecimiento económico; así como también la necesidad de que las autoridades aumenten los esfuerzos para estimular la adopción de banda ancha móvil, tanto en LTE, como en la planificación de 5G.

“Es importante que las autoridades trabajen en aumentar el acceso a banda ancha móvil para, de esa forma, potenciar la economía digital. En particular, facilitando mayores porciones de espectro radioeléctrico que permitan desarrollar tecnologías como 5G, que puedan llevar a otro nivel de productividad a los diferentes sectores de la economía”, explicó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

Entre otros ejemplos, el estudio expone casos de emprendedores, PyMES y empresas que han expandido sus posibilidades de negocios mediante el uso del e-commerce, o la incorporación de inteligencia artificial para acelerar procesos productivos complejos o en el área de atención al cliente. También se incluyen casos de uso de Internet de las Cosas (IoT) aplicados en el gobierno electrónico, los agronegocios e incluso la incorporación de la e-agricultura.

Puede descargar en informe aquí.

