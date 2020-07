Brasil: Bovespa cae en lo que va del año, pero rebota 30% en último trimestre. ¿Qué sucedió?

(Bolsa San Pablo) – Bovespa tiene el peor semestre desde 2015. En lo que va del año, el índice acumula una caída del 17,80%. Por otro lado, entre abril y junio, la recuperación fue del 30,2%. Se trata del mejor resultado trimestral desde 2003.

El portal www.brasileconomia.com realiza un análisis del caso Bovespa, evaluando la caída de casi un 20% en lo que va de año.

La caída del 17,80% en lo que va del año refleja la incertidumbre causada por la pandemia del coronavirus a principios de 2020. En el primer trimestre, las acciones cayeron en casi un 37%. Sin embargo, el índice comenzó a recuperarse en el segundo trimestre. Impulsado por una amplia liquidez global, principalmente debida a las medidas de estímulo aplicadas por diversos países para combatir los impactos económicos de la pandemia.

Un factor local (y trascendental) para la recuperación de la Bolsa de Valores de São Paulo fue el recorte de la tasa de interés básica de la economía (Selic). La reducción de tasas pulverizó el retorno de inversiones en renta fija, lo que impulsó a inversores a ingresar en el mercado de capitales (renta variable). Con las tasas en mínimos históricos (2.25% anual), prácticamente no existen otras opciones de inversión.

Otro aspecto destacado de la recuperación del último trimestre, fue el ingreso récord de inversores particulares (personas físicas) en la Bolsa. Inclusive registrándose durante el mes de Junio una fuente entrada en la plaza local de inversores extranjeros (no residentes en Brasil).

Los especialistas continúan debatiendo y dividiéndose en dos grandes grupos. Hay quienes sostienen que el rebote de la bolsa fue exagerado. Afirman que en un contexto como el actual, donde las economías continuarán sufriendo las consecuencias del COVID 19, las acciones no podrán sostener el valor actual. Por otro lado, un segundo grupo de analistas auguran lo contrario. Confían en que la continuidad de las medidas de estímulo, sumado a las tasas de interés reales cercanas a 0%, son suficientes para alimentar la tendencia alcista en el valor de las acciones.