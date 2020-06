BRASIL ha sobrepasado el 1 millón de infectados y más de 50 mil muertos por COVID-19. De acuerdo con los datos compilados por el Consejo Nacional de las Secretarías de Salud (Conass), el país reportó además 17.304 nuevos contagios por la COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de infectados asciende ya a 1,084 millones.

Eata semana, Brasil registró cinco jornadas consecutivas por encima de la barrera de los 1.000 muertos, lo que confirma al país como el segundo del mundo tanto en número de víctimas como de contagios, solo detrás de Estados Unidos.

Brasil rebasó este domingo 21 de junio la barrera de los 50.000 muertos por coronavirus tras registrar 632 nuevos fallecidos diarios y alcanzar los 50.608 decesos, a poco más de tres meses de la confirmación de la primera muerte en el país, según datos oficiales de las Secretarías regionales de Salud

BRASIL: Más de 1 millón de infectados y más de 50 mil muertos por COVID-19 was last modified: by

En : Noticias Internacionales