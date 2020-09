Suspenden el Carnaval de Rio de 2021 por la pandemia del Covid-19.

Las escuelas de samba decidieron el jueves suspender sus mundialmente famosos desfiles en el Carnaval de Río de Janeiro de febrero de 2021 debido a la pandemia que afecta severamente a Brasil.

“Llegamos a la conclusión de que el evento debe ser aplazado. No podemos hacerlo en febrero”, dijo a la prensa Jorge Castanheiras, presidente de la Liga Independiente de Escuelas de Samba (LIESA) que organiza los desfiles.

“Las escuelas de samba no tienen tiempo ni recursos financieros y organizativos para estar prontas en febrero”, afirmó.

