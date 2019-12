Brenda Suaréz presentó su traje típico en el “Miss Intercontinental 2019”

La creación le pertenece al diseñador venezolano George Ramírez…

Brenda Suárez ya se encuentra en la competencia número 48 del “Miss Intercontinental”; un show que se llevará a cabo este 20 de diciembre en la ciudad de Sharm El Sheikh, Egipto, y en donde la joven barquisimetana lleva consigo la responsabilidad de representar al país.

Entre las presentaciones que sumarán a favor o en contra de las 80 candidatas que allí participan está la exhibición del traje de fantasía, “… en mi caso llevó una hermosa obra del diseñador tachirense George Ramírez; es una confección que fusiona elementos valiosos del folklore venezolano” comentó Brenda.

Esta prenda de alta costura incorpora elementos tradicionales de Venezuela tales como: el liquiliqui, la orquídea, el tricolor de la bandera, y la falda llanera.

A sus 21 años de edad Brenda Suárez dice estar viviendo una de las experiencias más fascinantes de su vida “… representar al país es un gran compromiso; y traerles la corona es un reto que exige aún más de mí” citó.

El “Miss Intercontinental 2019” celebrará su noche final en el Sunrise Grand Select Montemare Resorth, y el evento será animado por el actor y cantautor filipino Billy Crawford.

