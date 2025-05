Brentford FC Las Abejas Picando Alto: Historia, Presente y Ambición de futuro

El Brentford Football Club, fundado en 1889, tiene una historia rica y variada, marcada por altibajos y un fuerte sentido de comunidad. Originario del oeste de Londres, el club adoptó el apodo de «The Bees» (Las Abejas) debido a un error periodístico inicial, un nombre que ha perdurado con orgullo. Tras pasar muchos años en las divisiones inferiores, el Brentford ha experimentado un resurgimiento notable en las últimas décadas, culminando en su ascenso a la Premier League y estableciéndose como un equipo competitivo y emocionante de ver.

Entrenador Actual

El entrenador actual del Brentford FC es el danés Thomas Frank. Designado en octubre de 2018, Frank ha sido fundamental en la transformación del club. Su enfoque táctico innovador, su capacidad para construir un equipo cohesionado y su carisma lo han convertido en una figura muy respetada y querida por los aficionados. Bajo su liderazgo, el Brentford ha logrado hitos históricos, incluyendo su ascenso a la Premier League en la temporada 2020-2021.

Capitán y Equipo Actual

El capitán del Brentford FC es el defensor danés Christian Nørgaard. Un mediocampista defensivo sólido y un líder ejemplar, Nørgaard es una figura clave en el centro del campo y un referente para sus compañeros tanto dentro como fuera de la cancha.

El equipo actual del Brentford FC para la temporada 2024-2025, bajo la dirección de Thomas Frank, presenta una mezcla de jugadores que fueron cruciales en su ascenso y consolidación en la Premier League, junto con nuevas incorporaciones que buscan fortalecer al equipo:

Porteros: Mark Flekken, Thomas Strakosha

Defensas: Ben Mee, Ethan Pinnock, Nathan Collins, Kristoffer Ajer, Rico Henry, Aaron Hickey, Mads Roerslev Rasmussen, Sergio Reguilón

Centrocampistas: Christian Nørgaard, Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Frank Onyeka, Mikkel Damsgaard, Shandon Baptiste, Keane Lewis-Potter

Delanteros: Ivan Toney, Bryan Mbeumo, Yoane Wissa, Kevin Schade, Neal Maupay

Estadio del Brentford FC

El hogar del Brentford FC es el moderno Brentford Community Stadium, inaugurado en 2020. Ubicado cerca del sitio de su antiguo estadio, Griffin Park, este nuevo recinto ofrece instalaciones de vanguardia y una mayor capacidad para los aficionados. El Brentford Community Stadium ha sido testigo de momentos históricos para el club, incluyendo su ascenso a la Premier League y sus emocionantes partidos en la máxima categoría del fútbol inglés.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas

Si bien la historia del Brentford no está marcada por numerosos títulos de liga de primer nivel, el club ha logrado importantes campeonatos y clasificaciones a lo largo de su existencia:

Títulos Nacionales:

Football League Second Division (3): 1934–35, 1991–92, 2020–21

1934–35, 1991–92, 2020–21 Football League Third Division South (1): 1932–33

1932–33 Football League Fourth Division (1): 1962–63

1962–63 Football League Trophy (1): 1984–85

Clasificaciones y Logros Notables:

Ascenso a la Premier League (1): 2021 (a través de los play-offs)

2021 (a través de los play-offs) Consolidarse como un equipo competitivo en la Premier League en sus primeras temporadas ha sido un logro significativo para el club.

El Brentford FC, bajo la dirección de Thomas Frank, ha demostrado ser un equipo resiliente y con una identidad de juego clara. Su ascenso a la Premier League y su capacidad para competir con equipos más establecidos son testimonio de su arduo trabajo y su visión. Con un estadio moderno y una afición apasionada, las «Abejas» continúan picando alto y buscando consolidar su lugar en la máxima categoría del fútbol inglés.

