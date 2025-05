Brighton & Hove Albion Las Gaviotas Surcan Alto: Historia, Ascenso y Presente

El Brighton & Hove Albion, cariñosamente conocido como «The Seagulls» (Las Gaviotas), tiene una historia que personifica la perseverancia y el renacimiento. Fundado en 1901, el club experimentó altibajos a lo largo del siglo XX, pero las últimas dos décadas han marcado un ascenso meteórico hacia la Premier League y el fútbol europeo. Con una identidad costera distintiva y una base de seguidores apasionada, el Brighton se ha convertido en un ejemplo de gestión inteligente y un estilo de juego atractivo.

Entrenador Actual del Brighton & Hove Albion

El entrenador actual del Brighton & Hove Albion es el alemán Fabian Hürzeler. Nombrado en junio de 2024 tras la partida de Roberto De Zerbi, Hürzeler llega al Brighton con una reputación de ser un técnico joven y prometedor, conocido por su enfoque táctico innovador y su capacidad para desarrollar un fútbol ofensivo y dinámico. Su nombramiento marca un nuevo capítulo emocionante para el club.

Capitán y Equipo Actual

El capitán del Brighton & Hove Albion es el mediocampista neerlandés Joël Veltman. Un defensor versátil y experimentado, Veltman aporta liderazgo, solidez defensiva y calidad en la salida de balón, siendo una figura fundamental tanto dentro como fuera del campo.

El equipo actual del Brighton & Hove Albion para la temporada 2025-2026, bajo la dirección de Fabian Hürzeler, continúa construyendo sobre la base sólida establecida en las últimas temporadas, con una mezcla de talento joven y jugadores experimentados:

Porteros: Bart Verbruggen, Jason Steele

Defensas: Joël Veltman, Lewis Dunk, Adam Webster, Igor Julio, Tariq Lamptey, Pervis Estupiñán, Jan Paul van Hecke, Valentin Barco

Centrocampistas: Pascal Groß, Billy Gilmour, Carlos Baleba, Facundo Buonanotte, Steven Alzate, Mahmoud Dahoud

Delanteros: Evan Ferguson, Danny Welbeck, Kaoru Mitoma, Simon Adingra, João Pedro, Julio Enciso

Estadio

El hogar del Brighton & Hove Albion es el moderno American Express Community Stadium, comúnmente conocido como el Amex Stadium. Inaugurado en 2011, este impresionante recinto ubicado en Falmer, cerca de Brighton, marcó el regreso del club a un estadio propio después de años de jugar en el Withdean Stadium. Con una capacidad de más de 31,000 espectadores, el Amex Stadium ofrece instalaciones de primer nivel y una atmósfera vibrante que ha impulsado el éxito del equipo en la Premier League.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas

Si bien el Brighton no cuenta con una larga historia de títulos importantes, sus logros recientes y su ascenso a la élite del fútbol inglés son hitos significativos:

Títulos Nacionales:

Football League Second Division (1): 1978–79

1978–79 Football League Third Division (2): 1957–58, 2000–01

1957–58, 2000–01 Football League Third Division South (1): 1922–23

Clasificaciones y Logros Notables:

Ascenso a la Premier League (1): 2017

2017 Clasificación a la UEFA Europa League (1): 2023-2024 (terminando sexto en la Premier League 2022-2023)

2023-2024 (terminando sexto en la Premier League 2022-2023) Llegar a la final de la FA Cup en 1983.

El Brighton & Hove Albion, ahora bajo la dirección de Fabian Hürzeler, continúa su emocionante trayectoria. Su estilo de juego atractivo, su gestión inteligente y su conexión con la comunidad han consolidado su lugar en la Premier League. Tras su primera participación en competiciones europeas, las «Gaviotas» buscan seguir surcando alto y consolidarse como un equipo ambicioso y respetado en el fútbol inglés.

