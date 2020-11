Brillantes de Maracaibo obtiene su primera victoria en la Superliga de Baloncesto

En el quinto juego de Brillantes de Maracaibo, el equipo maracaibero alcanzó su primera victoria ante el quinteto de Cangrejero de Monagas con pizarra de 68-65 en la Superliga de Baloncesto que se desarrolla en La Asunción, estado Nueva Esparta.

De esta manera el técnico Néstor Solarte logra su primera victoria en un gran duelo de técnicos zulianos y consolida su primer triunfo como coach principal a nivel profesional.

El equipo zuliano saltó al rectángulo con Héctor Ortega, Juan Caraballo, Isaac Gelves, Raymond Rada y Viscenzo Poiche, logrando un equipo de mucha velocidad que salió a buscar el juego desde el primer minuto, aunque el primer cuarto lo perdieron 11-16.

El segundo cuarto se caracterizó por la defensa de los zulianos y las pocas pérdidas de balón, apoyados en Isacc Gelves y Luis Palacio quienes aunados al capitán Raymond Rada dieron más confianza en el manejo de balón para no dejar escapar al rival dirigido por Jorge Arrieta. Ganaron el segundo cuarto 13-14, para un resultado parcial de 24-30.

En el tercer período el equipo marabino tomó un segundo aire gracias a un excelente trabajo en la defensiva con Luis Palacios y apoyados en la ofensiva de Ludwing Irazabal Jr, empatando las acciones al cierre del período a 49 unidades por lado (este cuarto fue ganado por Brillantes 25-19).

En el último cuarto a Brillantes le funcionó el contraataque con el buen trabajo de su capitán Raymond rada y el obrero Caraballo, con un gran trabajo en la defensiva.

Con pizarra de 68-65 Brillantes de Maracaibo lleva un triunfo y cuatro derrotas, mientras que Cangrejeros ahora suma cuatro derrotas y dos victorias.

En el partido destacaron por Brillantes Raymond Rada con buen ritmo logró 17 puntos, 11 rebotes y 1 asistencia; Luis Palacio aportó 15 puntos y 8 rebotes; seguido de Héctor Ortega con 9 puntos y 6 asistencia; Ludwing Irazabal Jr. contribuyó 9 puntos y 1 rebote. Por último, Juan Caraballo con 5 puntos y 7 rebotes.

“El enfoque fue nuestra principal arma y darle valor a la pelota; manteniendo la pelota en juego pues todo el equipo estaba enfocado en el triunfo”, expresó el coach Solarte.

Isaac Gelves, uno de los protagonistas del triunfo púrpura expuso que “hicimos el juego, ejecutamos y haciendo lo que mejor sabemos hacer: jugar baloncesto. Se dieron todos los cambios por parte del cuerpo técnico y mejoramos pero hay que seguir para buscar más victorias” sentenció «The Flash» Gelves.

El sexto desafío de los púrpuras será frente a Gladiadores de Anzoátegui, este jueves desde a las 10:50 a. m. en el gimnasio de la Asunción en Margarita.

