Brochetas de pollo rápidas y sabrosas

Las brochetas son una forma sencilla de elaborar una receta de picoteo. Pueden ser de carne, pescado o marisco, combinados con multitud de ingredientes, entre los que se incluyen verduras, hortalizas y frutas. Esta gran variedad permite que aflore toda nuestra creatividad en la cocina y que las adaptemos a nuestros gustos.

Para empezar con una brocheta de fácil preparación, se propone la siguiente receta, con ingredientes sencillos que podemos tener en casa y muy rápida de hacer. Antes de comenzar a cocinar, un truco para evitar que los palos de las brochetas se quemen en la brasa o en la parrilla, consiste en introducirlos diez minutos en agua caliente o templada. Podemos hacerlo mientras preparamos los ingredientes y calentamos el aceite.

Ingredientes

Cebolla

Pimiento

Pollo

Aceite

Sal

Preparación

Se sala el pollo al gusto. Se trocea la cebolla, el pimiento y el pollo. Es aconsejable trocear todos los ingredientes del mismo tamaño, para que se cocinen por igual. Se colocan los trozos en el palo de la brocheta, combinándolos como queramos. Se fríen hasta que todos los ingredientes estén dorados y ya tenemos nuestras brochetas listas para picar.

Un buen momento para ofrecer brochetas de todo tipo a nuestros invitados puede ser en cenas informales o antes de una comida, para ir abriendo el apetito de los comensales. En verano se puede optar por ingredientes más ligeros, como frutas. Combinadas con aceitunas y hortalizas, además de ser una alternativa sana, nos refrescarán y aliviarán el calor de los meses estivales.

Las brochetas también pueden utilizarse como acompañamiento de platos principales o usarse como transición entre el primer y el segundo plato. Cualquier momento es bueno para saborearlas y son la excusa perfecta para probar nuevas combinaciones culinarias.

Redacción Notiactual