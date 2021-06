Bronzon lidera el Record Report con su tema «Como No»

El Joven cantante Bronzon, está de celebración tras liderar por varias semanas el primer puesto del «Record Report», de nuestro país en la categoría «Top Baladas», con su tema «Como No», un reggaetón donde se fusionan sonidos románticos y urbanos.

Con este hit el artista da un salto al sitial de honor del listado semanal de la reconocida plataforma, el cual sirve como termómetro para medir el impacto de los éxitos musicales en Venezuela.

«Como no» es el primer sencillo con el cual el intérprete decide hacer su debut como solista a principio de año, el mismo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales; y cuenta con un videoclip oficial que estuvo dirigido por Poe Polanco, uno de los genios detrás de los mejores vídeos musicales muchos artistas nacionales.

La producción estuvo a cargo de Andrés Gaarn “Little Monster”, la canción fue escrita por Raúl Ponce (RP “El mala conducta”) y Kobi Cantillo. «Como no», es una composición con un contenido totalmente dedicable basado en el romanticismo. Con este tema Bronzon promete poner a bailar a todos sus seguidores.

