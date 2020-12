Bruno Romano despide el año con “Estar Contigo”

Bruno Romano no nos deja con las ganas de volver a escucharlo. Luego del exitoso lanzamiento de “Llévame”, este músico venezolano radicado en Los Ángeles, vuelve a enamorarnos con “Estar Contigo”; un tema urbano que viene junto a un video para contagiarnos de su alegría y de la buena onda que siempre acompaña a este artista. Disponible en todas las plataformas digitales, su nuevo single es la excusa perfecta para bailar por toda la casa.

Compuesto y coproducido por Marco Echeverria, de Venezuela [Director musical de Sofía Reyes], y Nicolás Farías, de Guatemala [ganador de Latin Grammy como arreglista y recientemente nominado este 2020 como ingeniero]. Es un tema que habla nuevamente del amor, pero esta vez desde la perspectiva de dos personas que están en una situación complicada para estar juntos, sin embargo, no pueden evitar enamorarse e imaginar estar juntos.

Bruno nos comenta “Este nuevo single, muchos de mis amigos lo describen como una continuación de Llévame, ya que consolida ese sonido latino tropical que mantiene el merengue pero esta vez fusionado con un dembow suave, se podría decir merenguetón, una mezcla entre el beat y percusiones orgánicas, de la producción moderna pero conservando texturas orgánicas del performance de mis talentosos amigos músicos”.

En “Estar Contigo”, Bruno Romano [guitarra y voz] es acompañado por: Daniel Feldman [percusión], Nicolas Farias [teclados], Hannah Ureste [trompetas] y Abelardo Bolaño [bajo]. El tema fue mezclado por Roy Bourkis y masterizado por el super talentoso venezolano Carlos Mosquera.

Distribuido por Innercat Music de Miami, este lanzamiento viene con un simpático video en VEVO grabado y dirigido por el venezolano Miguel «Gara» Alvarez, conocido por su trabajo con Isra y recientemente nominado a los Latin Grammys, por su trabajo con Los Mesoneros.

