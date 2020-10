Bryankoo estrena su sencillo “Poco hombre” Con tan sólo 20 años y una carrera musical que comenzó formalmente en septiembre 2019, el talentoso venezolano se ha convertido en el favorito de la música urbana de quienes lo siguen en redes sociales

Bryankoo, estrenó el pasado 16 de octubre en redes sociales “Poco Hombre”, un sencillo de su autoría, producido por Niko UrbaMusic (@nikourbamusic), y que pueden disfrutar en las plataformas musicales Spotify y Apple Music. El lanzamiento se realizó de la mano de la empresa Urbanos Remix (@urbanosremix) y su manager Engher Bogadi (@engherbr). El estreno viene acompañado por un material visual que con tan solo 5 días en su canal oficial de YouTube ya cuenta con más de 3.000 vistas (https://youtu.be/Zhuuirlo3HI) . El video realizado en San Juan de los Morros, Estado Guárico; cuenta con la producción y diseño de Niko UrbaMusic y la fotografía de Gabriel Veitia (@gabriel.veitia). El joven cantautor tiene en su repertorio otros 7 temas, que al igual que este nuevo promocional, pueden escucharlos siguiéndolo en sus redes sociales: @bryankoorebell en Instagram y Bryankoo en Spotify y YouTube.



