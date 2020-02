Bus Maracaibo brinda rutas gratuitas en los Carnavales 2020

Desde el pasado viernes 21 de febrero se activó la ruta gratuita de Bus Maracaibo, para trasladar a las familias maracaiberas a las actividades de los Carnavales pa’ que todos gocemos.

Estas unidades dispuestas en período de prueba por el alcalde bolivariano, Willy Casanova, estarán funcionado hasta el martes 25 de febrero cuando culmine la programación de carnaval.

Cronograma de rutas



El gran desfile de Carrozas Carnavales Maracaibo 2020, será el domingo 23 de febrero en la avenida 5 de Julio. Las rutas saldrán a las 3:00 de la tarde desde la Plaza Salvador Allende, La Curva de Molina, la Bomba Caribe, la Cancha de Paz Cuatricentenario, el Kilómetro 4 y el Palacio de Eventos.

Para las atracciones infantiles con espectáculos musicales en el Parque Vereda del Lago, diseñadas para el lunes 24 de febrero las rutas saldrán a las 3:00 de la tarde desde La Curva de Molina, la Bomba Caribe, el Kilómetro 4 y el Palacio de Eventos.

El cierre de los Carnavales Maracaibo 2020 será con una Gran tarima principal con agrupaciones musicales y atracciones infantiles en el Parque Vereda del Lago, el 25 de febrero.

Las rutas partirán a las 3:00 de la tarde desde La Curva de Molina, la Plaza Salvador Allende, la Bomba Caribe, la Cancha de Paz Cuatricentenario, el Kilómetro 4 y el Palacio de Eventos.

