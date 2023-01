Buzz Aldrin el veterano astronauta del Apolo 11 se casó con Anca Faur

A través de un mensaje publicado por el mismo en su cuenta twitter el mítico astronauta,Edwin Eugene Aldrin Junior mejor conocido como Buzz Aldrin, doctor en ciencias del MIT, coronel retirado de la USAF, veterano de la guerra de Korea, y único astronauta del Apollo 11, la primera misión de humanos que llegó a la luna.

«En mi 93 cumpleaños y el día en que Living Legends of Aviation también me honrará, me complace anunciar que mi amor de toda la vida, la Dra. Anca Faur, y yo nos hemos casado. Nos unimos en santo matrimonio en una pequeña ceremonia privada en Los Ángeles y están tan emocionados como adolescentes que se fugan»

También dejo un emotivo y motivador mensaje el mismo día:

“Significa mucho y espero seguir sirviendo a una causa mayor para muchas más revoluciones alrededor del sol!! ¡Adelante y hacia arriba y los mejores deseos para todos ustedes también!”.