Cabaleta emprende el viaje a recuperar el rock latino con su nuevo sencillo CERO

La banda colombiana Cabaleta nos presenta su más reciente sencillo CERO el cual estará disponible en todas las plataformas digitales.

CERO es un tema cargado de distorsión, fills de batería dinámicos y voces energéticas que nos muestra un lado del rock latinoamericano que muy pocos artistas están haciendo en la actualidad y que busca llenar un vacío por el que muchos rockeros de nuestro lado del mundo reclaman.

La canción es un escape de una relación tóxica y la necesidad de iniciar un ciclo nuevo en el que no haya secuelas de esta vieja relación, un clamor para que nos dejen seguir con nuestras vidas.

Junto al lanzamiento de CERO también vendrá una pieza audiovisual animada creada por el reconocido artista colombiano Mierdinsky quien se especializa en animaciones en formato 8-bit que seguramente evocará memorias de los 80s y 90s en la audiencia.

CERO hará parte del disco homónimo de la banda que será lanzado a finales del mes de Octubre de este año y que fue grabado en la ciudad de Nueva York bajo la producción del venezolano Carlos Imperatori y la ingeniería de Héctor Castillo.

NDP

En : Notas de Prensa