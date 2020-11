Cabaleta, la propuesta del nuevo rock hecho por dos

La banda colombiana Cabaleta nos presenta este 30 de octubre su primer disco homónimo, el cual compila todos los sencillos lanzados durante este último año por la agrupación. “Luces” es el nuevo sencillo promocional que acompaña el lanzamiento de su álbum debut y viene de la mano de un video animado que seguro te sorprenderá.

El dúo conformado por Guillermo Noriega (bajo y voz) y Felipe Barrios (batería) se ha dado a conocer en la escena de rock gracias a sus sonidos modernos y refrescantes, inspirados en las bases del rock clásico.

Con sencillos como Gitana, Una Señal y Contraluz; en este mes de octubre anuncian la salida de su primer disco, que lleva el mismo nombre de la banda, Cabaleta. Estos músicos se han establecido con el sonido particular que los caracteriza y los posiciona como una de las propuestas musicales más originales en la escena musical latinoamericana y que promete impactar a los espectadores con su puesta en escena una vez se retomen los shows en vivo, recreando el sonido de una banda completa con solo dos integrantes en el escenario.

Felipe Barrios nos cuenta lo que para él significa el disco, “… representa el nacimiento de este proyecto, es Cabaleta en su niñez. Estas siete canciones son el producto de los primeros ensayos que tuvimos como banda…. es un sonido crudo, muy rockero, y sin nada de maquillaje. En lo personal, uno de mis principales propósitos con esta primera propuesta de Cabaleta siempre fue crear un disco que me transportará en el tiempo a ese primer año de la banda cuando todavía estábamos aprendiendo a tocar como dúo… Fue una época mágica, sin duda este disco me teletransporta a esos días. Este álbum es Cabaleta en su estado más puro.”

El nuevo sencillo, Luces, es una canción con riffs de bajo y baterías muy marcadas y un coro que descomprime la tensión creada durante los versos con una melodía pegajosa y un comunicado optimista. La letra es acerca del peso de poderes opresores sobre el pueblo pero con un mensaje de esperanza.

El tema viene acompañado de un video animado realizado por la talentosa artista bogotana Connie Molina (Diamante Eléctrico), y un diseño de portada hecho por Cristian Alarcon, quien ya ha trabajado con Cabaleta en sus dos últimos diseños. Este primer disco fue grabado en su totalidad en la ciudad de Nueva York bajo la producción de Carlos Imperatori (Fabulosos Cadillacs, Viniloversus) y la ingeniería de sonido de Hector Castillo (Gustavo Cerati, David Bowie, Bjork). La portada del mismo fue diseñada por el artista venezolano Carlos Corbeira.

IG @cabaleta

Cabaleta, la propuesta del nuevo rock hecho por dos was last modified: by

En : Gente