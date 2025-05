Cádiz CF: El «Submarino Amarillo» , Historia , Equipo y Entrenador

El Cádiz Club de Fútbol, conocido cariñosamente como el «Submarino Amarillo» o simplemente el «Cádiz», es mucho más que un equipo de fútbol; es una parte intrínseca de la identidad gaditana. Con un espíritu alegre y luchador que refleja el carácter de su gente, el club ha navegado por las turbulentas aguas del fútbol español, dejando siempre una huella de pasión y entrega.

Historia del Cádiz CF

Fundado el 10 de septiembre de 1910, el Cádiz Club de Fútbol ha tenido una historia rica y variada. Sus primeros años estuvieron marcados por la consolidación en el fútbol regional y el ascenso a categorías nacionales. La década de los 80 es recordada como la «época dorada» del club, con sus célebres años en Primera División y la figura mítica de Mágico González, un jugador que encandiló a la afición con su talento y fantasía. El «Submarino Amarillo» se ganó el cariño de toda España por su estilo de juego descarado y su capacidad para dar la sorpresa.

Tras descensos y ascensos entre Primera y Segunda División, y algunos periodos en Segunda B, el Cádiz ha demostrado una y otra vez su capacidad de resurgir. La resiliencia y el apoyo incondicional de su afición, famosa por su humor y su pasión, han sido claves en su trayectoria.

Entrenador Actual del Cádiz CF

Para la temporada 2024-2025, el entrenador actual del Cádiz CF es Paco López (actualizado a 22 de mayo de 2025).

Capitán Actual del Cádiz CF

El capitán actual del Cádiz CF es Jeremías Ledesma (actualizado a 22 de mayo de 2025).

Estadio del Cádiz CF

El Cádiz CF disputa sus partidos como local en el Estadio Nuevo Mirandilla, anteriormente conocido como Estadio Ramón de Carranza. Inaugurado en 1955, el estadio ha sido testigo de innumerables momentos históricos y ha sido sometido a varias remodelaciones a lo largo de los años. Con su ubicación privilegiada cerca del mar, el Nuevo Mirandilla ofrece un ambiente único y vibrante en cada partido. Su capacidad para más de 20.000 espectadores se llena con la pasión de una de las aficiones más ruidosas y carismáticas del fútbol español.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas por el Cádiz CF

El palmarés del Cádiz CF, aunque no está repleto de grandes títulos, es rico en ascensos y momentos memorables:

Ascensos a Primera División: Ha logrado ascender a la máxima categoría del fútbol español en varias ocasiones, siendo las más recordadas las de la «época dorada» de los 80 y los recientes retornos.

Ha logrado ascender a la máxima categoría del fútbol español en varias ocasiones, siendo las más recordadas las de la «época dorada» de los 80 y los recientes retornos. Campeonatos de Segunda División: Ha conquistado el título de campeón de Segunda División en varias temporadas, demostrando su dominio en la categoría de plata.

Ha conquistado el título de campeón de Segunda División en varias temporadas, demostrando su dominio en la categoría de plata. Campeonatos de Segunda División B / Primera RFEF: Ha logrado el ascenso desde la tercera categoría del fútbol español en múltiples ocasiones.

Ha logrado el ascenso desde la tercera categoría del fútbol español en múltiples ocasiones. Trofeo Ramón de Carranza: El club ha ganado su propio trofeo de pretemporada en numerosas ocasiones, un torneo que goza de gran prestigio y tradición en el fútbol veraniego.

