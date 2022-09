MARACAIBO, VENEZUELA.- La Caída del puente Zumbador deja incomunicados varios municipios del Zulia por intensas lluvias.

Los habitantes de los municipios Francisco Javier Pulgar y Colón del estado Zulia, quedaron nuevamente incomunicados al caer el puente Zumbador, sector de Mosioco, a causa de las lluvias de este sábado 24 de septiembre.

El comunicador social, Jhorman Cruz, a través de su cuenta Twitter informó que las jurisdicciones zulianas del Sur del Lago de Maracaibo, continúan viéndose afectadas por las lluvias que bajan desde Mérida.

Asimismo explicó en sus mensajes en la red social del pájaro azul que el agua del río Chama se llevó 50 metros del puente.

#ÚLTIMOMINUTO 🚧🛣⛈ Vuelve a quedar incomunicado los municipios Francisco Javier Pulgar y Colón del estado Zulia, este 24 de septiembre La tarde de hoy, las fuertes precipitaciones hicieron que se cayera nuevamente el puente Zumbador, sector de Mosioco. 1/2 pic.twitter.com/Ip5VsGGylv — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) September 24, 2022