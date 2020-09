Caimel colocó mil implantes anticonceptivos gratis con apoyo de Naciones Unidas

Mil implantes anticonceptivos totalmente gratis colocó el Centro de Atención Integral a la Mujer Embarazada y Lactante (Caimel) de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, este viernes 11 de septiembre, como parte del programa Salud Sexual y Reproductiva dirigido a las maracaiberas, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas.

La directora de Salud del municipio, Lismar Rojas, informó que estas jornadas llevadas a cabo en las sedes de La Rotaria y Plaza de Todos, no implican solamente la colocación de un Implanon, sino también la educación sexual para controlar las tasas de reproducción en la ciudad.

«Otros métodos anticonceptivos que ya tenemos en nuestro stock, y que el Fondo Poblacional de la ONU vino a fortalecer, son inyecciones, pastillas o preservativos, en la búsqueda de fortalecer la salud sexual de la mujer», detalló Rojas.

También resaltó que las casi siete mil mujeres adscritas al programa Mamá y Bebé Sano de los Caimel, luego de culminar sus consultas de embarazo, acuden a las citas de planificación familiar, donde son valoradas por un médico y, en conjunto, deciden el anticonceptivo a utilizar.

Rojas destacó que las mujeres de las comunidades adyacentes a los Caimel, que deseen planificar su familia, recibir atención durante el embarazo o consultas para su niño de hasta dos años de edad, pueden ir a los centros, donde serán recibidas por un equipo multidisciplinario que las guiará psicológica, médica y nutricionalmente.

Durante este abordaje, las asistentes recibieron charlas por parte del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género, a través del programa Código Violeta, a fin de prevenir la violencia basada en género.

Caimel colocó mil implantes anticonceptivos gratis con apoyo de Naciones Unidas was last modified: by

En : Gobierno