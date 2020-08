Caimel dictó charla sobre la lactancia materna a madres y embarazadas de Maracaibo

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Centro de Atención Integral a la Mujer Embarazada y Lactante ( Caimel ), dictó charlas a 100 madres y embarazadas de Maracaibo, con el fin de disminuir los índices de desnutrición y mortalidad infantil.

La difusión de los beneficios de la lactancia materna, se realizó los dias 6 y 7 de agosto en las sedes ubicadas en La Rotaria y Plaza de Todos, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Nutrición.

Las madres asistentes también recibieron frutas, calzados y Nutrichicha, como parte de la protección integral que garantiza la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a cargo de Selene Estrach, en estos centros de salud que tienen alcance en las distintas parroquias de la ciudad.

La coordinadora general de los Caimel, Génesis Urdaneta, junto a la coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género (Immig), María Parra, indicó que el derecho fundamental de todo recién nacido es gozar de la lactancia materna para garantizarle una buena alimentación.

Estos conversatorios se realizaron también a propósito de la pandemia por la COVID-19, por lo que Urdaneta destacó que es importante que la población sepa que la leche materna garantiza –hasta los seis meses de edad– la primera inmunización al bebé porque contiene inmunoglobulina A.

“Si formamos a la mamá en los objetivos de la lactancia, qué implica, qué contiene, técnicas de amamantamiento, beneficios a nivel económico y para el bebé, ellas van a tener conocimiento sobre qué hacer”, recordó Urdaneta.

Además, el Immig y la organización Aliadas en Cadena aprovecharon la oportunidad para continuar con el ciclo de charlas sobre violencia basada en género, con el propósito de brindar a las participantes herramientas para denunciar en caso de llegar a sufrir de este flagelo.

La futura madre Zeddy Pirela, quien cuenta con 29 semanas de embarazo, declaró:

“estos encuentros son muy importantes, porque soy primeriza y quiero ser muy buena madre, me parece ideal saber los beneficios de dar la teta, más en estos momentos críticos de la economía”.

Por su parte, Crisbeilys González asistió al Caimel La Rotaria, con su pequeña Abby, de tres meses. Se mostró contenta al comentar que es de gran ayuda saber que darle teta a su bebé servirá como vacuna ante el coronavirus.

