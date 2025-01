Calculadora de Créditos:

Monto de Crédito Solicitado:



Cantidad de Meses:



Porcentaje de Interés (%):



Calcular Cuota Mensual

Fórmula

Capital = a · {[1 – (1+i)elevado a -n]/i}

Capital es el dinero que has solicitado. a es la cuota a pagar. i es el tipo de interés. n es el número de plazos que vas a pagar.

¿Qué es un Crédito?

Un crédito es un acuerdo financiero en el que una entidad, conocida como acreedor, presta una cantidad de dinero a otra persona o entidad, llamada deudor. Este préstamo se realiza con el compromiso de que el deudor devolverá el monto prestado en un plazo determinado, generalmente a través de pagos periódicos (cuotas), y con un interés adicional que compensa al acreedor por el tiempo que el dinero estuvo disponible.El crédito puede ser utilizado para diversas finalidades, como financiar compras, cubrir gastos inesperados o realizar inversiones. Es importante destacar que el uso responsable del crédito puede ser beneficioso, ya que permite acceder a recursos que de otra manera no estarían disponibles, pero también implica un compromiso de pago que debe ser gestionado adecuadamente para evitar problemas financieros.En resumen, el crédito es una herramienta financiera que facilita el acceso a dinero prestado, siempre que se cumplan las condiciones acordadas entre las partes involucradas.

