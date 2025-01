Calendario de Eventos y Campeonatos deportivos a realizarse a Nivel mundial en 2025

Fechas Lugares Deporte Competencia 12 – 26 enero Melbourne, Australia Tenis Abre la Australia 2025 14 enero – 2 febrero Croacia, Dinamarca y Noruega Balonmano Mundial de balonmano masculino 2025 4 – 16 febrero Bandera de Austria Esquí alpino Mundial de esquí alpino 2025 5 – 8 febrero Whistler, Canadá Trineo Mundial de luge 2025 12 – 23 febrero Lenzerheide, Suiza Biatlon Mundial de biatlón 2025 26 febrero – 9 marzo Trondheim, Noruega Esquí de fondo, salto de esquí y cominada nórdica Mundial 2025 1 – 16 de marzo Lake Placid, Estados Unidos Bobsleigh y esqueleto Mundial 2025 2 – 9 de marzo Mañana, Suiza Esquí de montaña Mundial de esquí de montaña 2025 13 – 16 de marzo Hamar, Noruega Patinaje de velocidad Mundial de patinaje de velocidad 2025 14 – 16 de marzo Pekín, República Popular de China Patinaje de velocidad en pista corta Mundial de patinaje de velocidad en pista corta 2025 15 – 23 de marzo Uijeongbu, República de Corea Curling Mundial de curling femenino 2025 16 – 30 de marzo Engadin, Suiza Esquí acrobático y snowboard Mundial 2025 24 – 30 de marzo Boston, Estados Unidos Patinaje artístico Mundial de patinaje artístico 2025 29 marzo – 6 abril Saskatchewan, Canadá Curling Copa del Mundo de Curling masculino 2025 9 – 20 de abril Chequia Hockey sobre hielo Mundial de hockey sobre hielo femenino 2025 26 abril – 3 mayo Canadá Curling Copa del Mundo de Curling Mixto 2025 3 – 4 mayonesa Los Ángeles, Estados Unidos Rugby 7 Mundial de rugby 7 2025 9 – 25 de mayo Dinamarca y Suecia Hockey sobre hielo Mundial de hockey sobre hielo masculino 2025 10 – 17 de mayo Qingdao, República Popular China Vela Mundial de ILCA 6 y ILCA 7 2025 10 mayo – 1 junio Italia Ciclismo en ruta Gira por Italia 17 – 25 de mayo Doha, Catar Tenis de mesa Mundial individual de tenis de mesa 2025 25 mayo – 8 junio París, Francia Tenis Roland Garros 6 – 14 junio Gdynia, Polonia Vela 470 Mundial 2025 13 – 20 junio Budapest, Hungría Judo Copa Mundial de Judo 2025 18 – 29 junio Grecia, Chequia, Italia y Alemania basquetbol Eurobasket femenino 2025 23 – 29 junio Ulán Bator, Mongolia Baloncesto 3×3 Copa del Mundo de baloncesto 3×3 2025 30 junio- 13 julio Londres, Gran Bretaña Tenis Wimbledon 2 – 27 julio Suiza Fútbol Eurocopa femenina 2025 4 – 11 julio Århus, Dinamarca Vela Mundial de iQFoil 2025 5 – 25 julio Francia Ciclismo en ruta gira de francia 11 julio – 3 agosto Singapur, Singapur Natación, natación artística, aguas abiertas, clavados, waterpolo Mundial de natación 2025 12 – 13 julio Hamburgo, Alemania Triatlón Mundial de relevos mixtos de triatlón 2025 20 – 30 julio Tiflis, Georgia Esgrima Copa del Mundo de Esgrima 2025 28 julio – 3 agosto Copenhague, Dinamarca Carreras de BMX Mundial de BMX Racing 2025 20 – 24 agosto Río de Janeiro, Brasil Gimnasia rítmica Mundial de gimnasia rítmica 2025 20 – 24 agosto Milán, Italia Piragismo al sprint Copa del Mundo de Piraguismo Sprint 2025 22 agosto – 7 septiembre Tailandia Voleibol Mundial de voleibol femenino 2025 23 agosto – 15 septiembre España Ciclismo en ruta Vuelta a España 25 – 31 de agosto París, Francia Bádminton Mundial de bádminton 2025 25 agosto – 7 septiembre Nueva York, Estados Unidos Tenis Abierto de Estados Unidos 27 agosto – 14 septiembre Chipre, Finlandia, Letonia, Polonia basquetbol Eurobasket 2025 30 agosto – 14 septiembre Suiza Ciclismo de montaña Mundial de ciclismo de montaña 2025 5 – 12 septiembre Gwangju, República de Corea Tiro con arco Mundial de tiro con arco 2025 12 – 28 septiembre Filipinas Voleibol Copa Mundial de Voleibol Masculino 2025 13 – 21 septiembre Zagreb, Croacia Lucha Mundial de lucha 2025 13 – 21 septiembre Tokio, Japón Atletismo Campeonato Mundial de Atletismo 2025 21 – 28 septiembre Kigali, Ruanda Ciclismo en ruta Mundial de cislimo en ruta 2025 21 – 28 septiembre Shanghái, República Popular de China Remo Mundial de remo 2025 21 – 28 septiembre Seúl, República de Corea Escalada deportiva Mundial de escalada deportiva 2025 23 – 28 septiembre Farmingdale, Estados Unidos Golf Copa Ryder 27 septiembre – 5 octubre Cerdeña, Italia Vela Copa del Mundo de Fórmula Kite 2025 1er – 6 octubre Penrith, Australia Piragüismo en eslalon Mundial de piragüismo en eslalon 2025 2 – 5 octubre Barcelona, España Hípica Final de la Copa de Naciones – Salto 3 – 12 octubre Forde, Noruega levantamiento de pesas Mundial de halterofilia 2025 7 – 12 octubre Cagliari, Italia Vela Mundial de Nacra 17, 49er y 49er FX 2025 8 – 12 octubre Turquía Pentatlón moderno Mundial de pentatlón moderno 2025 8 – 19 octubre Malaca, Grecia Número Mundial de tiro al plato 2025 15 – 19 octubre Santiago, Chile Ciclismo en pista Mundial de ciclismo en pista 2025 19 – 25 octubre Yakarta, Indonesia Gimnasia artística Mundial de gimnasia artística 2025 23 – 26 octubre Río de Janeiro, Brasil Remo costero Mundial de remo costero 2025 24 – 30 octubre Wuxi, República Popular China Taekwondo Mundial de taekwondo 2025 4 – 8 noviembre Riad, Arabia Saudita BMX estilo libre Copa del Mundo de Ciclismo Urbano 2025 6 – 9 noviembre Pamplona, España Trampolín Mundial de trampolín 2025 6 – 16 noviembre Cairo, Egipto Número Mundial de tiro con pistola y rifle 2025 14 – 23 noviembre Adelaida, Australia Voleibol playa Mundial de voleibol playa 2025 26 noviembre – 14 diciembre Alemania y Países Bajos Balonmano Mundial de balonmano femenino 2025 Fecha por definir en 2025 Arabia Saudita Deporte Juegos Olímpicos de Deportes Electrónicos 2025

