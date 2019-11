Cámara de Comercio de Caracas se enfoca en los estudiantes para celebrar su Aniversario

Producir, comercializar, prestar servicios y generar puestos de trabajo productivos son solo algunos de los atributos de los empresarios, quienes día a día hacen sus mejores esfuerzos por incrementar la calidad de vida de los venezolanos, siendo otra de sus cualidades multiplicar el espíritu de emprendimiento y motivación, en cualquier espacio posible. Y eso es lo que harán, principalmente, en el XVI Encuentro Empresarial de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, el próximo jueves, 7 de noviembre, en su sede de Los Caobos.

Es un evento genuino, en virtud de que está dirigido a estudiantes universitarios y de quinto año de bachillerato, en el que empresarios y arquitectos de confianza contarán sus éxitos y fracasos, que los han convertido en hombres y mujeres que construyen un país próspero, de bienestar y con un futuro esperanzador.

Haydée Cisneros de Salas, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas afirmó que este Encuentro pretende dar un mensaje de esperanza y de reales posibilidades a los estudiantes, de manera que concienticen las opciones y oportunidades que les da su país. “Por ello, -explicó-, es que en nuestra institución creemos en la reconstrucción del país y para ello, abonamos enfocándonos en la generación de relevo que tendrá esta importante tarea”.

El temario

En el marco de Razones para la Esperanza habrá la presentación de Miconvive y Sustento, dos programas hermanos enfocados en el desarrollo sostenible de poblaciones en riesgo. Vamos Convive está enfocado en la inserción social de jóvenes varones de sectores populares y Sustento es un emprendimiento social de catering y almuerzos ejecutivos llevado por mujeres formadas en los programas de Alimenta la Solidaridad.

En el campo empresarial, se conocerá la experiencia de Solfin Casa de Bolsa, una firma con más de 15 años en intermediación de mercados de capitales nacionales y extranjeros; AraqueReyna, un escritorio de abogados, cuya práctica es en los ámbitos corporativo, laboral, migratorio y tributario en entre otros y Comunifilm Producciones, una empresa conformada por un grupo de jóvenes con proyección y trabajos en Latinoamérica. Héctor Benavente, de Kairos Consulting Group presentará una ponencia. Habrá un espectáculo musical, rifas de becas y productos diversos para los estudiantes y un refrigerio cortesía de Tequechongos.

La presidente de la Cámara de Caracas exaltó que este evento es posible, gracias al apoyo de sus afiliados; entre los que figuran: F. Stanzione, Acerovencia, Simindú de Venezuela, Empresas Polar, Banco Mercantil, Mantex, Banco Venezolano de Crédito, Turismo Maso, Requieca, Optiproductos, Palacios, Torres & Korody (PTCK); Optiproductos, Metroarchivos Metropolitanos, Banesco, Riese, Banco Nacional de Crédito, Torres Plaz & Asociados, Solfin Casa de Bolsa, AraqueReyna y Valores Vencred Casa de Bolsa. También se destacaron las firmas: C.A. Telares de Palo Grande, Alimentos Invepa, Link Gerencial Consultores, Grupo Fuller, Chocolates St. Moritz, Confirmado.com y El Estímulo.com.

Cámara de Comercio de Caracas se enfoca en los estudiantes para celebrar su Aniversario was last modified: by

En : Notas de Prensa