Cámara de Comercio de Maracaibo: Canasta alimentaria pasó los 7.000.000 de Bs.

MARACAIBO.- De acuerdo a La Unidad de Información y Estadística (UIE) de la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) institución con más de 120 años de fundada, determinó que con el actual salario mínimo de Bs. 150 mil en el mes de octubre, se pudo adquirir solo el 1,9 % del total del costo de la Canasta Alimentaria en la capital zuliana, quedando establecido el precio de la CAN en Bs. 7.780.127.

Esta cifra, según revela la UIE, tuvo un aumento absoluto con respecto a septiembre de Bs. 1.709.669 y una variación porcentual del 28,16 % solamente en rubros alimenticios de la Canasta alimentaria.

Esto significa que una familia marabina constituida por cinco personas, necesitó en el décimo mes del año 2019, 51,9 salarios mínimos; y diariamente 1,7 ingresos mensuales para comprar los 46 productos de consumo básico analizado en este informe.

Asimismo, se comprobó que la inflación acumulada en el municipio marabino, es de 2.144,4% mientras que la analizada, rompió la barrera del 20 mil por ciento, quedando en 21.694,9 %.

De igual manera, se evidenció que hubo una subida importante en la variación porcentual del costo de cada uno de los rubros estudiados, el cual se detalla a continuación:

1. Cereales y derivados, 7 %

2. Carnes y sus preparados, 15 %

3. Pescados y mariscos, 66 %

4. Leche, queso y huevos, 34 %

5. Grasas y aceites, 12 %

6. Frutas y hortalizas, 54 %

7. Raíces, tubérculos y otros, 60 %

8. Semillas, oleaginosas y leguminosas, 30 %

9. Azúcar y similares, 29 %

10. Café, té y similares, 23 %

