Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa apuesta con todo al progreso económico del país

Con la participación como moderador de Jean Anglade; asesor especial de la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa (CCIAVF), se llevó a cabo en los espacios de TEATREX una interacción maravillosa entre empresarios de muy diversos sectores productivos de Venezuela y la delegación de Francia. En opinión de los asistentes todo esto trajo como resultado una interacción única y la claridad y compromiso de que el país necesita de una empresa privada fortalecida, siendo pilar fundamental en el crecimiento económico tan necesario hoy.

Jérôme Lellouche, vocero de CCIAVF y director de Restoven de Venezuela, indicó que están muy contentos de que todo este trabajo de años se vea materializado en esa misión, la cual permitirá a empresarios franceses impulsar el crecimiento de Venezuela. “Todo con productos y servicios de altísima calidad; y haber sentado las bases para que otras cámaras europeas puedan seguir el camino trazado por nosotros”, afirmó.

Ángel Viso, directivo de Viso, Rodríguez, Cottin, Medina, Ramírez & Asociados quien es parte de CCIAVF, comentó que hablar de ciudades sostenibles pareciera no ser competencia del sector privado, sino del público; sin embargo basados en la experiencia de panelistas nacionales e internacionales ven cómo es posible lograr grandes avances en todas estas áreas, considerando la integración público-privada.

Por su parte Omar Arias, gerente general del Serofca (Servicios de Protección Radiológica) y directivo de CCIAVF, señaló el evento como una clara demostración de la enorme necesidad que tienen los sectores productivos del país de buscar soluciones a problemas que afectan a todos y no quedarnos de brazos cruzados” “En nuestro caso como empresa de servicios médicos siempre hemos afirmado que el trabajo en conjunto del sector privado y público apoyado por el Estado son la conjunción perfecta para el rescate económico de Venezuela. Nuestro país tiene un gran potencial a nivel empresarial y este evento con la delegación francesa es muestra que a nivel internacional ven como Venezuela es tierra de oportunidades”, concluyó.

Otros que vieron materializado este importante paso para Venezuela, fueron los miembros del equipo de trabajo de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano Francesa, quienes liderados por Karen Lelo como Gerente General y Alexander Torres como Gerente de Servicios; pudieron dar cierre a una etapa y tal como indicó Karen junto con la exgerente Sasha Cacurri, ambas indicaron que “ahora viene una nueva etapa, donde la participación de los diferentes miembros afiliados a nuestra cámara, podrán compartir experiencias y aportar ideas y proyectos para el fortalecimiento de lo que se ha logrado hasta ahora: es tarea de todos”.

