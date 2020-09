Camargo se presentará en el Día de Rock Colombia 3.0

La banda de indie rock compartirá tarima con Aterciopelados, LosPetitFellas, Don Tetto, The Mills, Superlitio y Kraken, entre otras, en el primer festival de rock en realidad virtual de Latinoamérica.

Se conoció el Line Up oficial del Día de Rock Colombia 3.0, el primer festival de rock en realidad virtual de Latinoamérica en donde el público rockero en todo el mundo podrá sentir por dos días una experiencia nunca antes vivida y ver el show de lo mejor del rock colombiano en este formato.

Camargo, el grupo latinoamericano de indie pop con raíces en el indie rock y el post punk, ha sido confirmado como uno de los artistas elegidos por convocatoria que harán parte de esta fiesta musical los próximos 19 y 20 de septiembre en un festival dirigido a las familias rockeras.

«Hacer parte del Día de Rock Colombia 3.0 es muy significativo, es el comienzo de un gran camino que queremos para la banda. Estamos felices de poder ser parte de un festival tan importante, además, nos permitirá mostrar todo el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos meses para posicionarnos en la escena rockera colombiana», comentan los integrantes de Camargo.

«Compartir tarima con bandas con las que crecimos y han aportado en nuestra formación musical como Aterciopelados, Kraken y Don Tetto es una gran alegría y responsabilidad. Además, bandas como Superlitio, LosPetitFellas, The Mills y Telebit las admiramos por su constancia y dedicación», agregan.

Camargo es una banda que le canta a la vida. Sus letras son directas y cuentan historias de experiencias propias y ajenas. Recientemente lanzaron ‘Junio’, sencillo debut del primer LP que publicarán a principios del 2021. Es una canción que nace en un momento de quiebre en el cual nos damos cuenta que podemos gritar, molestarnos, llorar y todo lo que queramos, pero eso no cambiará la realidad. Invita a pensar en el futuro y a orientar la energía de la mejor forma. Es mejor fingir demencia antes de caer en la desesperación. Está llena de sonidos orgánicos, distorsiones y sintetizadores que construyen una atmósfera divertida junto a las melodías y coros.

Aprovechando que el Día de Rock Colombia 3.0 tendrá un alcance mundial, Camargo presentará un adelanto de canciones inéditas de su nuevo álbum.

«Es importante que el público en Colombia y el mundo apoye este festival porque está hecho con el corazón, por la calidad humana que hay detrás del Día de Rock Colombia y porque es una experiencia única que todos tenemos que vivir para poder contar este acontecimiento histórico de la música», agregan.

Día de Rock Colombia 3.0., el primer festival de rock en realidad virtual de Latinoamérica, se realizará los días 19 y 20 de septiembre de 2020.

El festival contará con tres tarimas que ofrecerán diferentes maneras de vivirlo inmersivamente para disfrutar del talento de Aterciopelados, LosPetitFellas, Don Tetto, The Mills, Superlitio, Kraken, Telebit, Apolo 7, Alerta Kamarada, Herejia, Rockcito, Camargo, Askariz, Carlos Elliot, CBB & The Roosters, Le Magdalena, Lo K Diga el Dedo, Los Eddies, Mandingasea, The Rockers, Xinnix, Yimark y Yooko.

Sigue a Camargo en sus redes sociales:

Link general: https://linktr.ee/camargobanda

Facebook: https://www.facebook.com/camargobanda/

Instagram: https://www.instagram.com/camargobanda/

Twitter: https://twitter.com/CamargoBanda

BandCamp: https://camargo.bandcamp.com/album/pateandocalle

