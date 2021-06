Cambio climático indetenible: Ola de calor azota el noroeste de EEUU con temperaturas insólitas, donde antes llovía normalmente ahora es un desierto y donde no había lluvia en todo el año las inundaciones hacen estragos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Estados Unidos advirtió este lunes sobre la «ola de calor histórica» con temperaturas sin precedentes en todo el noroeste del país.

Según el boletín de NWS, las más altas temperaturas de esta ola de calor se esperan en la costa del océano Pacífico y se irán trasladando a zonas del interior el martes y el miércoles.

Ciudades como Seattle (Washington) y Portland (Oregon) podrían registrar hoy sus máximos históricos.

Los meteorólogos esperan que las temperaturas se sitúen cinco grados centígrados (30 grados Fahrenheit) por encima de los promedios de esta época tanto en los estados de Washington y Oregon, con máximas de entre 38 y 43 grados Celsius (100 y 110 Fahrenheit).

El boletín meteorológico insiste en que se espera un récord de temperaturas de toda la serie histórica, cuyos registros se remontan a 1940.

El NWS avisa además de que «este nivel de calor es extremadamente peligroso y puede ser mortal si no se toman las precauciones adecuadas».

El domingo al atardecer la ciudad de Seattle registró una máxima de 40C (104F), en el día más caluroso desde 1945 cuando empezó el registro oficial de temperaturas en el Aeropuerto Seattle Tacoma. El récord anterior de 19C (103C) se registró en 2009.

El sábado pasado 41 personas concurrieron a las salas de emergencia en el Condado King por malestares relacionados con el calor, informó James Apa, portavoz de salud pública en ese condado.

En Portland más de 6.000 suscriptores de Portland General Electric quedaron sin energía eléctrica el pasado fin de semana cuando las temperaturas subieron a 44,5 C (112 F)

