¿Cómo afecta el cambio climático a la DANA?

El cambio climático tiene un impacto significativo en la frecuencia e intensidad de las DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en España y otras regiones del Mediterráneo. Aquí te explico cómo se relacionan:

Aumento de la inestabilidad atmosférica:

El calentamiento global provoca un aumento en la temperatura del aire y del agua del mar, lo que contribuye a una mayor inestabilidad atmosférica. Esta inestabilidad es un factor clave para la formación de DANA, ya que permite que las bolsas de aire frío se aíslen y generen condiciones propicias para tormentas intensas y lluvias torrenciales .

Debilitamiento de la corriente en chorro:

El cambio climático tiende a debilitar la corriente en chorro, que es una corriente de aire que influye en el clima y la formación de sistemas meteorológicos. Un debilitamiento de esta corriente puede hacer que las DANA se mantengan más tiempo en una región, aumentando la probabilidad de que se produzcan lluvias extremas y fenómenos asociados.

Incremento en la frecuencia de eventos extremos:

Las investigaciones sugieren que los fenómenos meteorológicos extremos, como las DANA, están aumentando en frecuencia e intensidad debido al cambio climático. Esto se traduce en episodios más severos de lluvias y tormentas, que pueden causar daños significativos en las áreas afectadas.

Impacto en la salud y la infraestructura:

Las DANA, exacerbadas por el cambio climático, no solo causan daños materiales, sino que también tienen un impacto en la salud pública y la seguridad de las comunidades. Los eventos extremos pueden llevar a inundaciones devastadoras, poniendo en riesgo vidas y causando pérdidas económicas considerables.

En resumen, el cambio climático está influyendo en la dinámica de las DANA, haciendo que estos fenómenos sean más frecuentes y severos, lo que representa un desafío significativo para la gestión de riesgos y la adaptación en las regiones afectadas.

