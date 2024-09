Camilo Sánchez, el músico y productor colombiano que debes conocer

El músico, productor y compositor Camilo Sánchez cuenta con una extensa trayectoria que lo ha llevado a pisar grandes festivales y recorrer el mundo con la música.

Radicado en Los Ángeles (California), el artista colombiano es conocido por ser uno de los miembros de Monitor Collective y por su proyecto solista Monokoi. Sin embargo, su rol en la industria es mucho más amplio y abarca los campos de la producción, la composición musical, la consultoría, las relaciones públicas y diversos campos del ‘Music Business’ en los que también se formó académicamente.

Camilo Sánchez es un profesional multidisciplinar y un artista con una amplia carrera musical, lo que entre otras cosas, lo ha convertido en embajador de la música latinoamericana. Por esta razón, recientemente el gigante de las guitarras FENDER lo vinculó como uno de sus artistas en la región.

Actualmente se encuentra promocionando ‘YUIITSU’ el tercer sencillo de su próximo álbum junto a Monitor Collective que verá la luz en el segundo semestre de 2024.

Camilo Sánchez participó en ‘Perfecto’ el nuevo disco del ganador del Latin Grammy, Manuel Medrano. Además, fue parte de la composición y producción de ‘Miel’ uno de los sencillos más sonados de este disco y que tiene influencias de música funk y disco.

El músico colombiano ha colaborado con una amplia gama de artistas, incluidos ganadores del GRAMMY® y Latin Grammy como Walt Anderson (Kool & The Gang), Diamante Eléctrico, Manuel Medrano, Mireya Ramos (Flor de Toloache), Gloria Trevi, Frank Lucas (Motherflowers), Georgel, Divagash, Poper, Nina Rodríguez, Nicolai Fella (LosPetitFellas), Juan Galeano, Jimena Angel, Revolver Plateado, entre otros.

Su recorrido musical lo ha llevado por varios países, entre ellos Australia, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, donde se ha presentado en festivales como Coachella, Austin City Limits, Vive Latino, Estéreo Picnic, Cosquín Rock, Empire Music Fest y muchos más.

Camilo, quien también tiene estudios en Comunicación, Periodismo y Music Business, posee una trayectoria de más de 10 años en la industria de la música trabajando para compañías en Colombia, Australia y Estados Unidos.

Actualmente es Artist & Partner Relations de la compañía colombiana Yágueri donde trabaja con artistas como Luis Fonsi, Pedro Capó, Cali y El Dandee, Kany García, entre otros.

