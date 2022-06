Canasta alimentaria en el Occidente de Venezuela sube más de 20% en los últimos 60 días

MARACAIBO, VENEZUELA.- De acuerdo a la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, en su estudio realizado para los estados Lara, Táchira y Zulia, entre los días 26 y 28 de mayo de 2022, las cifras no son muy alentadoras al respecto de la inflación que sufren los productos de primera necesidad en la canasta alimentaria del venezolano que reside en el occidente del pais.

Los precios en bolívares de la lista de 25 alimentos que comprenden la canasta básica en el occidente de Venezuela han registrado en dos meses un incremento en términos de moneda nacional que supera el 20%, de acuerdo con el monitoreo de oferta y precios de alimentos realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en los estados Lara, Táchira y Zulia, entre los días 26 y 28 de mayo.

De esta manera, entre la segunda quincena de marzo y hasta el cierre de mayo de 2022, en ninguna de las regiones occidentales que comprende el monitoreo realizado por Codhez se ha observado un índice que demuestre alguna disminución de los precios de los alimentos que tradicionalmente comprenden la dieta de las familias venezolanas.

En este sentido, la canasta Barquisimeto (CBQT), que comprende los resultados obtenidos en el municipio Iribarren, estado Lara, se ubicó como la canasta más costosa del occidente del país, al promediar Bs. 362,59 (USD 72,30) al cierre del mes de mayo; lo que refleja un alza de +26,37% en bolívares y +9,87% en dólares estadounidenses, en comparación con los Bs. 286,92 (USD 65,81) que registraba en la segunda quincena de marzo.

También la canasta San Cristóbal (CSCT) la lista de alimentos monitoreados alcanzó un valor de Bs. 346,70, equivalentes a USD 69,20 (según una tasa de Bs/USD 5,01), y COP 257.252,17 (a una tasa de COP/Bs. 742). Esto implica una subida de precios de +24,48% en bolívares entre los precios de la segunda quincena de marzo y la segunda quincena de mayo. En USD la variación fue de +9,65%, y en COP de +9,15%.

Incremento de precios en el Zulia

Asimismo, se destaca que la canasta del Área Metropolitana de Maracaibo (CAMM), que abarca los municipios Maracaibo, Mara y San Francisco, en el estado Zulia, valorada en Bs. 298,88 (USD 65,56) para la segunda quincena de marzo, elevó su costo promedio a Bs. 337,38 (USD 66,31) para la segunda quincena de mayo, lo que significa un aumento de +12,88% en bolívares y +1,15% en dólares estadounidenses (USD).

Por su parte, la canasta de la Costa Oriental del Lago (CCOL) registró un alza de +22,18% en bolívares y +6,20% en USD, tras pasar de registrar un promedio de Bs. 294,81 (USD 66,92) a finales de marzo, para cerrar mayo en Bs. 360,20 (USD 71,07), es decir, una variación de +22,18% en bolívares, y de +6,20% en dólares estadounidenses.

Estos elevados promedios contrastan con el ingreso mínimo mensual de la población venezolana, fijado en Bs. 130,00 en Gaceta Oficial, a partir del 15 de marzo de 2022, equivalente a USD 24,48, calculados con base al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (Bs./USD 5,31). Sin embargo, cabe señalar que en varios establecimientos de venta de alimentos en Lara, Táchira y Zulia se toma como referencia los marcadores del dólar paralelo en el país.

Aumento de precios promedio de alimentos básicos supera el 100%

La yuca, uno de los tubérculos más consumidos en los hogares del occidente del país por su bajo costo en comparación con otros rubros, acumuló el mayor incremento en su precio por kilo durante el período comprendido entre la segunda quincena de marzo y el cierre de mayo de 2022.

De esta manera, en los mercados de la Costa Oriental del Lago se registró el mayor aumento del valor de este alimento, al promediar Bs. 6,91 (USD 1,36) por kilogramo. Esto quiere decir que su precio subió +168,29% en bolívares y +133,21% en dólares.

Por su parte, en San Cristóbal, estado Táchira, este alimento representó el incremento máximo entre los alimentos monitoreados durante la segunda quincena de mayo, resultando 66,58% más costoso en bolívares, y +46,74% en dólares. Así, su valor promedió Bs. 5,46 (USD 1,09).

Similar incremento experimentó en Barquisimeto, donde este alimento se valoró en Bs. 4,55 (USD 0,91), es decir, +64,85% más costoso en bolívares y +43,32 en USD. Además, en los mercados barquisimetanos el kilo de carne de primera elevó +62.06% su precio promedio en bolívares y +40.90% en USD, pasando de costar Bs. 28,19 (USD 6,47) a Bs. 45,69 (USD 9,11), lo que dificulta a buena parte de la población ver servida esta proteína de origen animal en sus mesas.

En cuanto al precio del kilo de plátano, este se alzó con mayor fuerza en los municipios zulianos Maracaibo, San Francisco y Mara, tras pasar de ubicarse en Bs. 6,37 (USD 1,40) a costar Bs. 10,92 (USD 2,16), representando un ascenso en los precios de +71,28% en bolívares y +54,46% en dólares estadounidenses, en atención a una tasa de Bs/USD 5,12.

También la lata de sardina, una opción proteica más accesible para las familias venezolanas, varió su precio promedio en Cabimas y Lagunillas, municipios de la Costa Oriental del Lago, en el Zulia, alzando su precio de Bs. 3,89 (USD 0,88) a Bs. 6,27 (USD 1,24). Es decir, un aumento +61,06% en bolívares y +40,39% en USD. Mientras que en San Cristóbal este alimento subió de Bs. 2,90 (USD 0,66) a Bs. 4,62 (USD 0,92), un incremento en bolívares de +59,41% y +40,42% en USD.