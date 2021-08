Canasta Alimentaria Venezolana subió a $USD 226.77 en julio de 2021. El Centro De Documentación y Análisis Para Los Trabajadores reveló la última versión de su estudio continuo sobre la inflación en Venezuela.

En julio se requirieron 160,97 salarios mínimos mensuales o 5,36 salarios mínimos diarios (7 millones de bolívares) para cubrir el costo de la canasta de alimentos, de acuerdo con el Cendas.

La Canasta Alimentaria Venezuela tuvo un costo de Bs. 809.446.242, 45 en el Mes de Julio de 2021.

$USD 226.77, lo que significa un aumento de 17.1% en el transcurso de un mes, en moneda local serían unos 117 millones de Bolívares (Fuertes).

Fuente. http://cenda.org.ve/

Canasta Alimentaria Venezolana subió a $USD 226.77 en julio de 2021 was last modified: by

En: Economía