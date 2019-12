Canasta alimentaria venezolana superó los 5,5 millones de bolívares en noviembre de 2019

La canasta alimentaria familiar alcanzó un costo de 5.543.084,29 bolívares en el mes de noviembre. Esta información la dio a conocer este jueves el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores.

La organización especificó en su informe que ese monto es equivalente a 142,20 dólares, según la tasa de cambio oficial de ese mes.

En octubre, los trabajadores requirieron un total de 4.252.899,53 bolívares para adquirir la canasta alimentaria.

El valor de la canasta alimentaria de los trabajadores de noviembre indica que hubo un incremento sustancial de 1.290.184,76 bolívares.

En términos porcentuales, eso significa que en el penúltimo mes de 2019 se necesitó 30,3% más de dinero que en octubre para la adquisición de alimentos. El mes anterior, el porcentaje fue de 14,2%.

«Solo el monto del incremento de la canasta superó nueve salarios mínimos vigentes», se lee en el documento.

Salario sin poder adquisitivo

El salario mínimo, que entró en vigencia el 1° de octubre, está establecido en 150.000 bolívares. Ese monto solo alcanza a costear 2,7% de la canasta alimentaria.

Si se agregan los 150.000 bolívares correspondientes al ticket de alimentación, el poder de compra del sueldo integral es de 5,4% de los rubros alimentarios.

«Un trabajador necesita un mínimo de 184.769 bolívares diarios para alimentar a su familia», menciona Cenda en el informe.

Déficit

Los trabajadores dependientes del salario mínimo se encontraron con la dificultad en noviembre de que sus ingresos presentaron un déficit de 97,3% solo para la compra de comida.

«Una familia requiere de 37 salarios mínimos mensuales solo para cubrir sus gastos básicos de alimentación», señala la organización.

Variación acumulada

Hasta el penúltimo mes de 2019, la variación acumulada alcanzó 5.176,9%. Ese porcentaje representa, en términos netos, que entre enero y noviembre se originó un aumento de 5.438.041,06 bolívares en el valor de la canasta alimentaria.

Entre tanto, la comparación entre noviembre de 2018 y el mismo mes de este año arrojó una variación anualizada de 12.230,5%.

El costo de la canasta en noviembre del año pasado se ubicó en 44.954,13 bolívares. Es decir, que desde entonces hubo un incremento de 5.498.130,16 bolívares.

En : Economía