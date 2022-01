Canasta Codhez : Precios de alimentos en el occidente venezolano inician el año en alza

Precios de alimentos en el occidente venezolano inician el año en alza, mientras que un kilo de pasta equivale al salario mínimo mensual

Los precios de los alimentos básicos en el occidente de Venezuela mantuvieron su tendencia en alza durante la primera quincena de enero de 2022, mientras que el salario mínimo mensual aún se ubica en Bs. 7,00 desde mayo de 2021, equivalente a 1,5 dólares estadounidenses (USD), según cálculos basados en el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela. Esta cantidad apenas rinde para adquirir un kilo de pasta en el occidente venezolano.

Los resultados del monitoreo de precios y oferta de alimentos realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) en 56 establecimientos de las regiones occidentales de Lara, Táchira y Zulia, entre los días 12 y 14 de enero, ejemplifican esta realidad. La compra de un kilo de pasta en el estado Zulia puede alcanzar los Bs. 6,46 (USD 1,26), mientras que, en Barquisimeto, estado Lara promedia Bs. 5,78 (USD 1,23) y en San Cristóbal, estado Táchira, sobrepasa los Bs. 7,76 (USD 1,76).

En San Francisco escasean el cambur, la lechosa y las presentaciones del huevo y el plátano

No solo los altos precios dan inicio a un nuevo año en el Zulia, sino también la escasez absoluta en los establecimientos del municipio San Francisco respecto a frutas como el cambur y la lechosa, así como también los huevos por unidad y por docena, y los plátanos por unidad y por kilo.

Por otra parte, en Maracaibo, capital del estado, los huevos por unidad –la presentación más asequible de este alimento– registró un alza de +35,06%, pasando de Bs. 0,77 (USD 0,16) a Bs. 1,04 (USD 0,22). En dólares el incremento fue de +34,41%. Además, se destaca que en Mara el precio por kilo de la lechosa subió +25% en bolívares y +40% en dólares, fijándose en Bs. 4,38 (USD 0,70).

Entre tanto, la canasta del Área Metropolitana de Maracaibo, que abarca los municipios Mara, Maracaibo y San Francisco, registró un valor de Bs. 293,10, es decir, USD 57,48, a una tasa promedio de Bs/USD 4,86 entre las tres entidades. En tal sentido, para comprar esta lista de alimentos era necesario disponer de 4.187,16% del salario mínimo mensual.

El kilo de arvejas registra incremento en dólares de +38,94 en la COL

La canasta de la Costa Oriental del Lago (CCOL) registró un valor de Bs. 300,14, es decir, USD 63,78, a una tasa promedio entre los dos municipios de Bs/USD 4,71. Para comprar este listado de alimentos era necesario disponer de 4.287,75% del salario mínimo mensual. Si se compara con el valor promedio de la canasta de la COL, en la segunda quincena de diciembre de 2021, la diferencia en bolívares fue de +6,49%. En dólares estadounidenses fue de +5,08%.

Parte de este aumento se debe al alza del precio de alimentos como el kilo de arvejas, que pasó de costar Bs. 8,85 (USD 1,90) en la segunda quincena de diciembre de 2021 a Bs. 12,49 (USD 2,65), representando una variación de +41,04% en bolívares y +38,94% en dólares.

Familias de Barquisimeto deben disponer de USD 65 para comprar 25 alimentos básicos

Una familia en Barquisimeto requiere casi 10 sueldos mínimos para costear el valor de la lista de 25 alimentos básicos monitoreados por Codhez, que alcanza una suma de Bs. 301,10 (USD 65,00; a una tasa de Bs/USD 4,63). Esta cifra es equivalente al 4.301,45% del salario mínimo mensual. Además, en solo 15 días, este monto se incrementó +5,37% en bolívares, y +4,18% en USD, suponiendo un mayor reto para la economía familiar de los larenses.

En este sentido, las lentejas es el alimento que presentó mayor incremento de la canasta Barquisimeto (CBQT), resultando +18,32% más costoso en comparación con la quincena pasada: pasó de ubicarse en Bs. 11,62 (USD 2,54) a Bs. 13,95 (USD 2,97). A su vez, le siguen las arvejas, que aumentaron +15,49%, pasando de promediar Bs. 8,60 (USD 1,88) a Bs. 9,93 (USD 2,14).

El precio del kilo de cebolla aumentó 47,14% en San Cristóbal

La lista de alimentos monitoreados en San Cristóbal estado Táchira, alcanzó un valor de Bs. 271,08, equivalentes a USD 58,28 (según una tasa de Bs/USD 4,65). La suma corresponde a 3.872,51% del salario mínimo mensual. En general, se registró una reducción de -2,61% en bolívares entre los precios de la segunda quincena de diciembre y la primera quincena de enero. En USD la variación fue de -3,93%.

Entre los alimentos que registraron incrementos, la cebolla tuvo el aumento más significativo en la entidad andina, pues pasó de costar Bs. 3,62 (USD 0,79) a Bs. 5,32 (USD 1,14) entre la segunda quincena de diciembre del año pasado y la primera del 2022, lo que representa una variación de +47,14% en bolívares y +45,14% en dólares.

Urge proteger a la población

La persistencia del contexto de inseguridad alimentaria en el occidente del país, verificado por Codhez en diversos monitoreos de oferta y precios de alimentos, así como también a través de sondeos mensuales en línea, por razones de disponibilidad, variedad y/o asequibilidad, impiden que la población pueda gozar de su derecho a una alimentación adecuada y, por ende, a condiciones de vida dignas.

Este desasistido panorama hace aún más urgente que el Estado venezolano asuma su rol de proteger a la población frente al hambre, con especial énfasis en las personas y comunidades más vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

