Cáncer infantil: Siempre que el diagnóstico se haga en forma temprana la enfermedad puede curarse totalmente

El cáncer infantil es la primera causa de muerte en los niños y jóvenes hasta los 15 años sostiene la Organización Mundial de la Salud, OMS. Ocurre en cada 50-200 personas por cada millón de habitantes. Los más frecuentes son las leucemias, en el sistema nervioso central y linfoma, que es un tipo de cáncer del sistema linfático, que forma parte de la red del organismo que combate los gérmenes.

La información la suministró Luisa Suárez, médico especialista en Radioterapia y Medicina Nuclear, egresada del postgrado de la Universidad Central de Venezuela, UCV, en la que es profesora instructor en la Cátedra de Radioterapia y Medicina Nuclear. Es médico especialista, adjunto al Servicio de Radioterapia del Centro Diagnóstico Docente, CDD Las Mercedes, dirigido por Wilson Mourad, médico especialista en vías digestivas.

Suárez aclaró que el tratamiento en niños presenta protocolos muy diferentes al de los adultos. Se maneja desde el departamento de Oncología Pediátrica y “cada día son más efectivos en la curación de esta enfermedad. Dependerá, -agregó-, del tipo de cáncer y lo avanzado que esté al momento del diagnóstico”.

En referencia a la prevención, la especialista expresó que se han reconocido algunos factores como las radiaciones ionizantes y algunas drogas utilizadas durante el embarazo. Sin embargo, la carga genética hereditaria tiene un rol fundamental en el desarrollo del cáncer infantil sin que ningún otro factor de riesgo intervenga. El resto se desplegará por una incapacidad de la célula de regular la replicación celular por déficit o mutaciones en el transcurso del crecimiento. “En nuestro quehacer cotidiano, el cáncer infantil ocupa un cinco por ciento de los pacientes que recibimos”, acotó.

La ciencia favorece la curación del cáncer en adultos y niños

En cuanto a los progresos de la ciencia para la cura de esta enfermedad, Luisa Suárez manifestó que el mundo cada vez se ve más beneficiado con el avance de la medicina y del reconocimiento de los factores que intervienen en el inicio de la enfermedad. Sin embargo, -dijo-, no se han podido reconocer muchos agentes relacionados en la génesis del cáncer que permita ser utilizado para prevenir la enfermedad. La pesquisa temprana- agregó, permite la curación total de la enfermedad.

Según la OMS, en 2018 el cáncer en adultos fue la segunda causa de mortalidad con 9.6 millones de fallecidos, o dicho de otra forma, uno de cada seis fenecidos. “Nuestro país, -afirmó Suárez-, no escapa de estas estadísticas. En 2019, también fue la segunda causa de morbi-mortalidad con una incidencia de 64.088 casos y una mortalidad de 28.304 personas, de acuerdo a las cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela”.

Refirió Suárez, que el cáncer más frecuente en hombres fue la próstata, pulmón y gástrico y en la mujer, el de mama, cuello uterino, pulmón y gástrico, en ese orden.

Suárez enfatizó que en tiempos de pandemia, el cáncer ha seguido su curso. No es susceptible a detenerse. Las personas precisan continuar haciendo sus exámenes de pesquisa y prevención. Los tratamientos oncológicos no deben interrumpirse en personas que no presenten Covid-19.

