Candy66 presenta un nuevo proyecto «Desde otra ventana»

La banda venezolana de metal alternativo con más de 20 años de trayectoria, estrena su nuevo proyecto Desde otra ventana, una serie de audiovisuales y versiones alternativas de sus canciones y covers de otras agrupaciones musicales.

Esta nueva faceta nacepor la necesidad de expresar algo durante toda esta época de aislamiento y encierro que ha estado viviendo no solo la agrupación, sino el mundo entero. Para la banda es importante conectar con la comunidad 66 que tanto los ha apoyado durante estos 20 años de carrera musical, y que siempre se ha mantenido atenta a todos sus movimientos a través de redes sociales.

Desde otra ventana, tiene como idea principal mostrar un formato acústico de sus letras, además del disfrute de compartir con otros grandes exponentes de la música de nuestro país, al tenerlos como invitados especiales en este proyecto.

En el primer episodio cuenta con la participación mágica del gran NK Profeta, uno de los grandes MC de nuestro hip hop, una leyenda de la historia del rap Venezolano, el cual desde la ciudad de Miami compartió unas rimas asesinas sobre su temaInvisible, en una versión totalmente alternativa y nueva que nunca antes ha sido escuchada por los 66.

En esta serie de videos no solo contarán con la participación del rapero nombrado anteriormente, sino que también con la aparición de artistas importantes en la movida del rock venezolano. Desde otra ventanaserán audiovisuales llenos de muchas sorpresas musicales.

Candy66 es una banda venezolana de metal alternativo, que se formó en la ciudad de Caracas en el año 1998. Sus fundadores fueron Jean Carlo de Oliveira (voz), José Alejandro Morantes (guitarra), Alejandro Martínez(bajo), Frank Pulgar (guitarra,voz) y Gustavo Morantes (batería). Actualmente sus integrantes son: Jean Carlo de Oliveira (voz, guitarra), José Alejandro Morantes (guitarra), Ray Díaz (bajo), Gustavo Morantes(batería) y Let Arteaga (DJ).

Esta agrupación cuenta con 4 discos en estudio, un disco en vivo. Son reconocidos enVenezuela por la fuerza y compromiso de sus seguidores en cada una de sus presentaciones, y ahora por Latinoamérica. Nominados a los Premios Pepsi Music 2013 y 2014, ganadores de diversos Premios Union Rock Show. Han compartido tarima con Korn, Papa Roach, Slipknot, RobiDraco Rosa, Genitallica, Aterciopelados y Molotov dentro y fuera de Venezuela (Colombia, Estados Unidos y Bonaire).

Actualmente Candy 66 se encuentra trabajando en lo que será su quinto disco de estudio, el cual la comunidad 66 podrá apreciar más pronto de lo esperado.

